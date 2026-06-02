Tristeza en el fútbol por la muerte de exfutbolista de selección europea tras accidente en moto

El fútbol europeo está de luto tras confirmarse la muerte del exdefensor griego Marios Oikonomou, quien falleció a los 33 años luego de permanecer varios días hospitalizado como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido mientras conducía una motocicleta.

Según reportes de medios europeos, el exjugador sufrió el accidente en la madrugada del pasado 23 de mayo en Ioánina, ciudad donde nació. Oikonomou se movilizaba en moto cuando impactó contra un vehículo que realizaba una maniobra en reversa, situación que le provocó severas lesiones en la cabeza.

Tras el choque, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció durante nueve días bajo observación especializada. Incluso, los médicos le practicaron una cirugía cerebral de emergencia en un intento por estabilizar su condición. Sin embargo, el daño neurológico continuó avanzando y finalmente se confirmó su fallecimiento.

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La noticia generó una profunda conmoción tanto en Grecia como en Italia, país donde desarrolló buena parte de su carrera profesional.

UEFA expresó sus condolencias

La UEFA lamentó públicamente la muerte del exfutbolista mediante un mensaje en el que destacó su trayectoria internacional.

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“En nombre de la comunidad del fútbol europeo, estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del exinternacional griego Marios Oikonomou a la edad de 33 años”, señaló el organismo.

La UEFA recordó además que el defensor disputó seis encuentros con la Selección de Grecia y tuvo una destacada carrera en el fútbol italiano, además de participar en competiciones continentales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.

Cagliari recordó a uno de sus exjugadores

Uno de los clubes que reaccionó rápidamente a la noticia fue Cagliari Calcio, equipo que le abrió las puertas del fútbol italiano cuando tenía apenas 21 años.

La institución italiana publicó un mensaje de despedida en el que lamentó el “prematuro y trágico fallecimiento” del exdefensor y envió un abrazo solidario a sus familiares y seres queridos.

Una carrera entre Grecia, Italia y Dinamarca

Oikonomou debutó como profesional en el fútbol griego y posteriormente construyó una extensa trayectoria en diferentes ligas europeas.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de PAS Giannina, Cagliari Calcio, Bologna FC 1909, SPAL, SSC Bari, AEK Atenas, FC Copenhague, Sampdoria y Panetolikos FC.

Su retiro se produjo en 2024, poniendo fin a una carrera de más de una década en el fútbol profesional. Hoy, el deporte europeo despide a un jugador que dejó huella en varios clubes del continente y que perdió la vida de manera trágica cuando apenas tenía 33 años.