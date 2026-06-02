Ni Lucho ni James: Chicho Serna aseguró que este es el mejor jugador de la Selección Colombia

Mauricio “Chicho” Serna, exjugador de la Tricolor y voz autorizada para hablar de la Selección Colombia, aseguró que ni Lucho Díaz ni James Rodríguez son los mejores de la Selección. El jugador aseguró que la piedra angular del equipo está en el medio campo y no hay otro jugador de sus características.

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En entrevista, Serna fue consultado por el mediocampo de Colombia, el presente de Richard Ríos y la competencia en una posición que él conoce de sobra. Sin embargo, su respuesta terminó siendo una defensa contundente de Lerma, actual jugador de Crystal Palace, club de la Premier League.

Chicho Serna llenó de elogios a Jefferson Lerma

Al hablar de los jugadores que más disfruta ver en la Selección Colombia, Serna no tuvo dudas y puso a Lerma en el primer renglón.

“A mí hay un jugador del que yo disfruto verlo jugar. Y es Lerma. Para mí es Lerma y 10 más para mí, o Lerma, Lucho y nueve más”.

Con esa frase, el exmediocampista dejó claro que, en su lectura, Lerma está en el grupo de futbolistas más importantes del equipo nacional, al punto de mencionarlo junto a Luis Díaz, otra de las grandes figuras del proceso de Néstor Lorenzo.

Serna también fue más allá y aseguró que, para él, el volante fue el jugador más destacado de Colombia durante el camino eliminatorio.

“Yo creo que Lerma fue el jugador de las eliminatorias”.

La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en Barranquilla, en un proceso en el que consolidó una base fuerte y varios nombres fijos en el equipo titular.

“Cuando Lerma está, yo duermo tranquilo”

El elogio de Serna no se quedó solo en el rendimiento reciente. El exjugador incluso confesó que desde hace años sigue de cerca la carrera de Lerma y que le gustaría verlo con una camiseta muy especial para él: la de Boca Juniors.

“Siempre he soñado con ver a Lerma con la camiseta de Boca. De verdad, ya hace muchos años yo lo vengo siguiendo”.

Serna reconoció que ese deseo no es sencillo, principalmente porque Lerma está en Inglaterra, en una de las ligas más competitivas del mundo. Aun así, dijo que se sentiría representado si algún día el colombiano llegara al equipo argentino.

“Me sentiría muy bien representado yo viendo a Lerma”.

Y remató con una de las frases más claras de toda la entrevista:

“Cuando Lerma está, de verdad, yo duermo tranquilo”.

Richard Ríos también entra en la fórmula de Chicho Serna

Serna también habló de Richard Ríos, otro de los mediocampistas que ha ganado terreno en la Selección Colombia. El antioqueño juega en Benfica de Portugal y aparece como uno de los nombres con más proyección dentro del equipo nacional.

Para Chicho, Ríos es el jugador que mejor se acomoda a lo que hace Lerma en la mitad de la cancha. Por eso, cree que esa dupla tiene muchas posibilidades de ser la pareja titular de Colombia en el Mundial.

“El que más se acomoda a lo que hace Lerma y el que más se conoce es Richard Ríos y seguramente va a ser la pareja que inicia en el Mundial”.

Eso sí, esa sigue siendo una lectura de Serna y no una decisión cerrada del cuerpo técnico. Néstor Lorenzo tendrá la última palabra, pero la opinión del exvolante marca una discusión que ya se viene dando entre hinchas: quién debe acompañar a Lerma en la mitad de la cancha.

Por ahora, Chicho tiene claro su equipo base. Para él, la Selección Colombia puede cambiar nombres, probar variantes y mover fichas, pero hay dos jugadores que no deberían faltar: Jefferson Lerma y Luis Díaz. O, como lo resumió sin darle muchas vueltas: “Lerma, Lucho y nueve más”.