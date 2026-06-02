Here we go: Real Madrid ya tendría cerrado a su primer fichaje bomba antes de la Copa del Mundo

El mercado del Real Madrid parece haber tomado un giro importante con un nombre que venía sonando desde hace varias semanas: Denzel Dumfries. El lateral derecho neerlandés, actualmente en el Inter de Milán, tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del equipo blanco, según publicó Fabrizio Romano en su cuenta oficial de X.

Lea también: Influencer hizo reto de pegarse alrededor de 1000 láminas del álbum Panini por todo el cuerpo

Después de varios rumores sobre la necesidad del Madrid de reforzar el costado derecho, especialmente por la salida de Dani Carvajal y la búsqueda de un jugador listo para competir desde el primer día, Dumfries aparece como una operación de impacto inmediato y con un precio que, para el mercado europeo actual, resulta bastante llamativo.

De acuerdo con la publicación de Romano, el acuerdo estaría cerrado y el Real Madrid activaría la cláusula de rescisión del defensor, fijada en 20 millones de euros. Además, el periodista especializado en fichajes señaló que el futbolista ya habría aceptado la propuesta del club español y que solo quedarían pasos formales para completar la operación.

Dumfries llegaría para reforzar el lateral derecho del Real Madrid

El nombre de Dumfries no aparece de la nada. AS había reportado que el lateral del Inter era una de las opciones que manejaba el Real Madrid para reforzar esa posición, en un contexto en el que el club necesitaba cubrir un vacío importante en la banda derecha. Ese mismo reporte destacaba su experiencia, recorrido internacional y capacidad para rendir de inmediato en un equipo de alta exigencia.

La diferencia está en la cifra. Mientras algunos reportes previos hablaban de una cláusula cercana a los 25 millones de euros, la publicación de Romano apunta a una activación por 20 millones, por lo que ese dato debe atribuirse directamente al periodista hasta que exista confirmación oficial de los clubes. Otros reportes internacionales también habían señalado que Dumfries tenía una cláusula de salida atractiva en el Inter, aunque con cifras variables según el momento y las condiciones del contrato.

Le puede interesar: Carrito médico atropelló a jugador en plena cancha y lo dejó bastante adolorido en el piso

Para el Real Madrid, Dumfries representa un perfil muy concreto: potencia física, despliegue por banda, experiencia en Champions League y recorrido con la Selección de Países Bajos. No sería una apuesta a largo plazo como ocurre con muchos fichajes jóvenes, sino un jugador de rendimiento inmediato para una zona en la que el club necesitaba soluciones rápidas.

En el Inter, el neerlandés se consolidó como un carrilero de mucho ida y vuelta, con presencia ofensiva y capacidad para aparecer en partidos grandes. Esa mezcla de físico, recorrido y experiencia encaja con la idea de un Madrid que no solo busca talento, sino también futbolistas acostumbrados a competir bajo presión.

Por ahora, falta esperar el anuncio oficial del Real Madrid o del Inter para dar el fichaje como completamente institucionalizado. Sin embargo, cuando Fabrizio Romano lanza su tradicional “Here we go”, el mercado suele entender que la operación está prácticamente lista. Si se confirma, Dumfries será uno de los primeros grandes movimientos del nuevo proyecto blanco.