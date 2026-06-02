Futbolista del FPC sería vendido al fútbol brasileño por casi 3.5 millones de dólares

Águilas Doradas y Medellín - Foto: Redes sociales de Águilas el 2 de junio del 2026

Jorge Rivaldo podría convertirse en una de las ventas más importantes recientes de Águilas Doradas. El delantero colombiano tendría acordada su llegada a Athletico Paranaense de Brasil, en una operación que rondaría los 3,5 millones de dólares, según informó el periodista Uriel Iugt.

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En un mercado en el que los clubes colombianos buscan cada vez más proyectar jugadores hacia el exterior, el atacante de 22 años aparece cerca de dar un salto importante a una liga competitiva, exigente y con una vitrina internacional muy fuerte como el Brasileirao.

De acuerdo con la información publicada por Iugt, Águilas Doradas vendería a Rivaldo al club brasileño por una cifra aproximada a los US$3,5 millones. Por ahora, sin embargo, no aparece un comunicado oficial de Águilas ni de Athletico Paranaense confirmando la operación, por lo que el movimiento debe manejarse como una transferencia reportada y aún pendiente de formalización.

Jorge Rivaldo, una de las apariciones fuertes del FPC

Rivaldo viene de llamar la atención por su rendimiento con Águilas Doradas. Según el perfil de 365Scores, el delantero registra 11 goles en 19 apariciones en la Liga BetPlay Dimayor I-2026, números que ayudan a explicar por qué un club brasileño habría decidido avanzar por su fichaje.

El atacante, nacido en Barranquilla, tiene 22 años, mide 1,89 metros y juega como delantero centro, de acuerdo con su perfil de Transfermarkt. Ese mismo registro lo ubica como jugador de Águilas Doradas y muestra que su nombre ya venía creciendo dentro del mercado colombiano.

La posible llegada a Athletico Paranaense no sería un movimiento menor. El club brasileño se ha caracterizado por competir constantemente en torneos internacionales, potenciar futbolistas jóvenes y moverse con fuerza en el mercado sudamericano. Para Rivaldo, significaría entrar en un fútbol de mayor ritmo, más físico y con una exposición importante frente a otros mercados.

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Para Águilas Doradas, una venta de este tamaño también representaría un golpe económico destacado. No todos los equipos del FPC logran colocar jugadores por cifras cercanas a los 3,5 millones de dólares, y menos en operaciones directas hacia Brasil, un mercado que suele mirar con mucho detalle el talento joven de la región.

Ahora bien, mientras no haya anuncio oficial, la prudencia es clave. La información indica que el acuerdo está encaminado, pero todavía faltaría conocer detalles como duración del contrato, porcentaje definitivo de derechos, condiciones de pago y fecha de incorporación.

Por ahora, el nombre de Jorge Rivaldo empieza a sonar con fuerza fuera de Colombia. Si se concreta su llegada a Athletico Paranaense, el delantero pasaría de ser una de las revelaciones de Águilas Doradas a tener una prueba mucho más grande en el fútbol brasileño, donde cada gol pesa y cada oportunidad puede abrir una puerta todavía más importante.