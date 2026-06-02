Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026: fechas, sedes y rivales de la Selección

La Selección Colombia ya tiene marcado el camino que deberá recorrer en la fase de grupos del Mundial 2026, una cita que desde ya empieza a mover la conversación entre los hinchas que quieren saber cuándo juega la Tricolor, contra quiénes será el debut y cuál será el partido más exigente de esta primera ronda.

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Colombia hace parte del Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, en una zona que tendrá como principal atractivo el cierre ante el equipo portugués, una de las selecciones europeas de mayor peso en la competencia.

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.

Calendario de Colombia en fase de grupos

Fecha Partido Sede Hora Colombia 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Ciudad de México 9:00 p.m. 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Guadalajara 9:00 p.m. 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Miami 6:30 p.m.

¿Cómo clasifica Colombia a la siguiente ronda?

El Mundial 2026 tendrá un formato ampliado, con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. De acuerdo con el formato del torneo, avanzarán a la ronda de 32 los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto puede terminar siendo determinante.

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En el papel, Portugal parte como el rival de mayor peso por su nómina y experiencia internacional, mientras que Uzbekistán y República Democrática del Congo aparecen como selecciones menos habituales en esta instancia, pero no por eso rivales menores. Lo que faltaba sería confiarse en un Mundial donde los nuevos formatos abren espacio para sorpresas.

Para Colombia, el objetivo inicial será resolver bien los dos primeros partidos antes de llegar al cierre contra Portugal, un duelo que podría definir el liderato del grupo o, en el peor de los casos, la clasificación a la siguiente ronda.