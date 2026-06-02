Colombia está en el top 3 de selecciones más ‘viejas’ en edad del Mundial 2026

Colombia llegará al Mundial 2026 con una de las nóminas de mayor promedio de edad del torneo. De acuerdo con una infografía que circula en redes sociales y que toma como base las listas de jugadores de las 48 selecciones, la Tricolor aparece como la tercera selección más veterana de la Copa del Mundo, con un promedio de 30,1 años.

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El dato no pasa de agache, sobre todo porque Colombia solo aparece por detrás de Panamá, que lidera el ranking con 30,4 años, e Irán, que ocupa el segundo lugar con 30,3 años. En el otro extremo del listado, la selección más joven sería Costa de Marfil, con un promedio de 25,8 años.

Colombia, entre experiencia y recambio

La lectura puede ir en dos caminos. Por un lado, Colombia llega con una base experimentada, con jugadores que ya conocen procesos de Selección, eliminatorias, Copa América y torneos internacionales de alto nivel. En un Mundial, eso puede pesar bastante, porque la presión no es un detalle menor y los equipos que mejor compiten suelen tener futbolistas acostumbrados a escenarios exigentes.

Pero por otro lado, el promedio de edad también abre una conversación inevitable sobre el recambio generacional. La Selección dirigida por Néstor Lorenzo ha mantenido una estructura reconocible, con referentes y jugadores consolidados, pero el dato muestra que buena parte del grupo ya está en una etapa madura de su carrera.

Lo importante es no caer en el juicio fácil. Tener una nómina veterana no significa necesariamente llegar mal al Mundial. Argentina, por ejemplo, también aparece en el top 10 de selecciones más longevas, con 29,1 años, y sigue siendo una de las potencias del torneo. Brasil también figura en ese grupo, con 29,2 años.

Las selecciones más veteranas del Mundial 2026

Según la infografía, este es el top 10 de selecciones con mayor promedio de edad:

Panamá: 30,4 años Irán: 30,3 años Colombia: 30,1 años Cabo Verde: 29,7 años Catar: 29,5 años Brasil: 29,2 años Escocia: 29,2 años República Democrática del Congo: 29,1 años Egipto: 29,1 años Argentina: 29,1 años

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, una ampliación que también aumenta la diversidad de planteles, estilos y generaciones presentes en el torneo.

Las selecciones más jóvenes del Mundial 2026

En el otro lado del ranking, la imagen ubica a Costa de Marfil como la selección más joven, con 25,8 años. Le siguen Ecuador, con 26,1 años, y Marruecos y Bosnia y Herzegovina, ambas con 26,4 años.

Este es el top 10 de selecciones más jóvenes:

Costa de Marfil: 25,8 años Ecuador: 26,1 años Marruecos: 26,4 años Bosnia y Herzegovina: 26,4 años Túnez: 26,6 años España: 26,7 años Noruega: 26,8 años Sudáfrica: 26,8 años Argelia: 26,9 años Estados Unidos: 26,9 años

La diferencia entre Panamá, la selección más veterana, y Costa de Marfil, la más joven, sería de 4,6 años. Esa brecha marca dos apuestas muy distintas: experiencia acumulada contra proyección y piernas jóvenes.

Para Colombia, el dato deja una discusión abierta. La Tricolor llega con oficio, recorrido y jugadores que ya saben lo que significa competir bajo presión. Pero también queda sobre la mesa una pregunta que no es menor: después del Mundial 2026, el recambio no será una opción, sino una obligación natural para sostener el proceso.