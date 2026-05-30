Luis Sinisterra se queda en Brasil: Cruzeiro pagó tremenda millonada por un porcentaje de su pase

Luis Sinisterra parece haber encontrado estabilidad en Brasil. Luego de llegar a Cruzeiro cedido desde Bournemouth, el extremo colombiano estaría muy cerca de quedarse de manera definitiva en el club de Belo Horizonte, después de que el equipo brasileño ejecutara la opción de compra por una parte de sus derechos deportivos.

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De acuerdo con la información publicada por el periodista Pipe Sierra, Cruzeiro ejecuta la opción de compra por Sinisterra, en una operación cercana a los 7 millones de dólares por el 50% de sus derechos ante Bournemouth. Además, el atacante colombiano firmaría contrato hasta 2028, lo que le daría una continuidad importante después de varios movimientos en su carrera internacional.

Lo que faltaba, pero para bien. En un mercado donde muchos futbolistas colombianos quedan atrapados entre préstamos, pocas oportunidades y cambios constantes de destino, Sinisterra tendría la posibilidad de consolidarse en un club grande del fútbol brasileño, una liga competitiva y con alta exposición internacional.

Luis Sinisterra se quedaría en Cruzeiro

El colombiano había llegado a Cruzeiro en condición de préstamo desde Bournemouth, equipo inglés al que pertenecían sus derechos deportivos. Desde Brasil, medios como ge ya habían reportado que el club tenía encaminada la compra definitiva del atacante, mientras el propio jugador había dejado ver públicamente su deseo de continuar en la institución.

La novedad ahora está en que la operación habría dado un paso decisivo. Según Pipe Sierra, Cruzeiro ejecutó la opción de compra y el acuerdo correspondería a la mitad de los derechos del futbolista, una fórmula habitual en el mercado sudamericano para dividir porcentajes y mantener opciones de futuras transferencias.

Aunque todavía no aparece un comunicado oficial de Cruzeiro o Bournemouth confirmando la operación, el reporte del periodista especializado en mercado de fichajes marca una señal fuerte sobre el futuro inmediato del extremo de 26 años.

Para Sinisterra, quedarse en Cruzeiro puede representar mucho más que una simple transferencia. El colombiano necesita continuidad, minutos y confianza para volver a acercarse al nivel que mostró en Feyenoord, donde se consolidó como uno de los extremos más interesantes del fútbol europeo antes de dar el salto a la Premier League.

Su paso por Bournemouth estuvo marcado por altibajos, lesiones y una competencia fuerte que no siempre le permitió tener el protagonismo esperado. Por eso, la posibilidad de firmar hasta 2028 con Cruzeiro abre una puerta importante para recuperar regularidad en un entorno donde ya parece estar mejor acomodado.

Además, el fútbol brasileño puede ser una vitrina clave para un jugador de sus características. Velocidad, desequilibrio, capacidad de romper por banda y llegada al área son condiciones que pueden pesar bastante en un campeonato físico, técnico y con partidos de mucha exigencia.

Por ahora, la noticia debe manejarse con la prudencia del mercado: hay reporte claro sobre la ejecución de la compra, pero falta la confirmación institucional de los clubes. Aun así, todo apunta a que Luis Sinisterra seguirá vistiendo la camiseta de Cruzeiro y que el colombiano tendrá una nueva oportunidad para estabilizar una carrera que todavía tiene mucho por entregar.