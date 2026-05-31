Descalabro en París: celebración del título del PSG en Champions terminó con carros afectados, heridos y cientos de detenidos

El PSG volvió a tocar el cielo en Europa, pero la celebración por su nuevo título de Champions League terminó dejando una imagen bastante preocupante en Francia. Lo que empezó como una noche de euforia por la victoria del equipo parisino sobre el Arsenal acabó con disturbios, vehículos afectados, incendios, enfrentamientos con la Policía y cientos de personas detenidas.

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Lo que faltaba. Mientras miles de hinchas salieron a las calles para festejar una consagración que confirma al equipo de Luis Enrique como una de las grandes potencias del continente, varios sectores de París pasaron de la alegría al caos, especialmente en zonas como los Campos Elíseos y los alrededores del Parque de los Príncipes, donde se concentraron grandes grupos de aficionados.

De acuerdo con reportes de prensa europea, las autoridades francesas informaron que 780 personas fueron detenidas durante los incidentes registrados en París y otras ciudades del país. Además, el balance dejó 219 personas heridas, entre ellas 57 agentes de Policía, en una jornada que volvió a poner bajo la lupa el manejo de las celebraciones masivas en Francia.

París pasó de la fiesta al caos por el título del PSG

El título del PSG en la Champions desató una celebración multitudinaria. Según reportó The Guardian, más de 40.000 aficionados vieron el partido en pantallas gigantes instaladas en el Parque de los Príncipes, mientras que miles más se reunieron en distintos puntos de la capital francesa para seguir una final que terminó con el equipo parisino derrotando al Arsenal y levantando nuevamente el trofeo europeo.

Sin embargo, una vez terminó el partido, la fiesta se mezcló con desórdenes en varios puntos de la ciudad. Hubo incendios, daños en comercios, lanzamiento de fuegos artificiales contra las autoridades y episodios de vandalismo que obligaron a la Policía a intervenir con unidades antidisturbios.

AS informó que durante los incidentes se registraron coches y contenedores incendiados, barricadas en las calles y enfrentamientos con agentes de seguridad. Además, la Prefectura de Policía desplegó unidades especiales para controlar la situación en sectores como Porte Maillot, el Parque de los Príncipes y los Campos Elíseos, donde miles de personas se congregaron pese a las restricciones preventivas.

Cientos de detenidos y un fuerte operativo policial

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, entregó un balance en el que señaló que 780 personas fueron detenidas en todo el país, con 480 arrestos en la zona de París, según The Guardian. Además, la Fiscalía de París informó que 277 personas fueron puestas formalmente bajo custodia policial, entre ellas 82 menores de edad, por presuntos delitos relacionados con agresiones a policías, robo, vandalismo y alteración del orden público.

El despliegue de seguridad fue enorme. De acuerdo con El País de España, el Ministerio del Interior había dispuesto 22.000 agentes en todo el país para controlar la jornada, precisamente por el riesgo de nuevos disturbios durante una celebración de semejante magnitud.

A pesar del fuerte operativo, los incidentes se extendieron por varias ciudades. El mismo reporte indicó que hubo disturbios en 71 ciudades de Francia y saqueos en 15 de ellas, lo que muestra que el problema no se limitó únicamente a París, aunque la capital concentró buena parte de los hechos más graves.

También hubo una víctima mortal y varios heridos

El balance más grave lo dejó la muerte de un joven de 24 años que sufrió un accidente de moto en el periférico de París, la carretera que rodea la capital francesa, según informó El País. Además, un joven de 17 años quedó en coma tras ser apuñalado en una pelea en el distrito 16 de la ciudad.

The Guardian también reportó que un conductor perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra la terraza de un restaurante, dejando dos personas heridas, una de ellas de gravedad. Estos episodios hicieron que la celebración terminara marcada por una mezcla de euforia, violencia y preocupación.

Preocupante, porque no es la primera vez que una celebración del PSG termina bajo este tipo de imágenes. El ambiente alrededor del club parisino ha generado enormes concentraciones en los últimos años y las autoridades han tenido que reforzar los operativos para evitar que la fiesta termine convertida en una noche de daños y enfrentamientos.

La mayoría celebró en paz, pero los disturbios se robaron la atención

Laurent Nuñez aseguró que la mayoría de celebraciones en París se desarrollaron de manera pacífica y que los focos de violencia fueron controlados durante la madrugada. Sin embargo, las imágenes de carros afectados, incendios, comercios vandalizados y choques con la Policía terminaron opacando parte de la alegría por un título que debía ser solo motivo de celebración para los hinchas del PSG.

Contra todo pronóstico, el nuevo éxito europeo del equipo de Luis Enrique terminó acompañado de un debate que va más allá del fútbol: cómo controlar celebraciones masivas sin apagar la fiesta, pero evitando que pequeños grupos conviertan una noche histórica en un problema de seguridad pública.

Se espera que las autoridades francesas mantengan el dispositivo de seguridad durante los actos oficiales posteriores al título, incluyendo la llegada del plantel a París y los eventos previstos cerca de la Torre Eiffel. El PSG festeja otra Champions, sí, pero Francia también quedó con una pregunta incómoda sobre la mesa: cómo evitar que la euforia vuelva a terminar en descalabro.