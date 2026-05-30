¿Qué pasó con Raheem Sterling? El accidente y la detención por presuntas drogas que sacuden al fútbol inglés

Raheem Sterling volvió a quedar en el centro de la conversación del fútbol internacional, pero esta vez no por una jugada dentro del área, una asistencia o un gol decisivo, sino por un episodio policial que ha generado preocupación alrededor de su presente personal y deportivo.

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El futbolista inglés fue identificado por medios británicos como el hombre de 31 años detenido después de un accidente en la autopista M3, en Hampshire, donde un Lamborghini se estrelló contra las barreras de seguridad cerca del intercambiador de Minley. De acuerdo con reportes de prensa que citan a la Policía de Hampshire, el hecho ocurrió el jueves en la mañana, poco antes de las 9:00 a. m., sin que se vieran involucrados otros vehículos y sin personas heridas.

Lo que faltaba. Sterling, que durante varios años fue una de las figuras más explosivas del fútbol inglés, ahora aparece relacionado con un caso que no solo llama la atención por el accidente, sino por las sospechas bajo las cuales fue arrestado.

Sterling fue detenido bajo sospecha de conducir bajo efectos de drogas

Según medios como Sky Sports, The Sun, LBC y The Times, Sterling fue detenido bajo sospecha de conducir un vehículo mientras no estaba apto por presunto consumo de drogas, conducción peligrosa, posesión de una droga Clase C y negarse a entregar una muestra para las pruebas correspondientes.

Este punto debe manejarse con cuidado: hasta ahora, la información conocida habla de una detención bajo sospecha, no de una condena ni de una conclusión judicial. Es decir, no se puede afirmar como hecho probado que Sterling manejaba bajo efectos de drogas, sino que las autoridades investigan esa posibilidad dentro del caso.

De acuerdo con los mismos reportes, el jugador fue liberado bajo fianza mientras continúan las investigaciones. La Policía no habría identificado públicamente al detenido por su nombre, pero varios medios británicos lo relacionaron directamente con Sterling. Una fuente cercana al futbolista, citada por Sky News, también habría insistido en que el arresto se mantiene en el terreno de la sospecha.

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El caso llega en un momento complejo para el atacante. Sterling, que brilló en Liverpool, Manchester City, Chelsea y la Selección de Inglaterra, ha vivido una etapa mucho más irregular en los últimos años. Después de ser pieza importante en el City de Pep Guardiola y conquistar varios títulos de Premier League, su carrera perdió continuidad tras su salida hacia Chelsea y posteriores movimientos que no lograron devolverlo al nivel que alguna vez mostró.

Medios británicos señalan que actualmente juega en Feyenoord, club al que llegó después de cerrar su etapa con Chelsea. Sin embargo, su presente deportivo no ha tenido el brillo de otros años, lo que hace que este episodio aumente las dudas sobre su futuro inmediato.

Más allá del ruido mediático, lo importante será esperar el avance de la investigación. Por ahora, lo confirmado es el accidente, la detención bajo sospecha, la ausencia de heridos y la libertad bajo fianza. El resto deberá resolverse en manos de las autoridades, especialmente porque hablar de drogas, conducción y responsabilidad penal exige más que titulares rápidos.

Para Sterling, el golpe no es menor. En un fútbol donde la imagen pública pesa casi tanto como el rendimiento, este caso aparece como otro momento difícil en una carrera que pasó de ser símbolo de velocidad, desequilibrio y éxito, a estar atravesada por preguntas que van mucho más allá de la cancha.