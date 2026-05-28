Jordania jugará su primer mundial en su historia y así llegan al certamen

La selección de Jordania obtuvo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 a través de las eliminatorias de la AFC, tras avanzar desde la segunda ronda y asegurar su cupo en la fase final del proceso. El equipo es dirigido por Hussein Ammouta y cuenta con jugadores como Mousa Al- Taamari y Yazan Al-Naimat. Jordania aseguró su clasificación al finalizar en posición directa dentro de su grupo en la ronda decisiva, sumando los puntos necesarios en las últimas jornadas.
El plantel está compuesto por futbolistas que militan en ligas de Asia aledañas al país, y llega al torneo tras completar el calendario clasificatorio establecido por la confederación de forma satisfactoria por primera vez en su historia.
Historial en Mundiales:
Participaciones: 1 de 23 (2026)
Mejor participación: Esta será su primera participación.
Ranking FIFA actual: Puesto 63
Fixture de Jordania
Martes, 16 de junio 2026
8:00 p.m. l Austria vs. Jordania - Levi’s Stadium, Santa Clara
Lunes, 22 de junio 2026
10:00 p.m. l Jordania vs. Argelia - Levi’s Stadium, Santa Clara
Sábado, 27 de junio 2026
9:00 p.m. l Jordania vs. Argentina - AT&T Stadium, Arlington
¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Jordania para sus partidos del Mundial?
La sede de la Selección de Jordania será en Portland, Oregon
2. De Santa Clara a Arlington: 2.391 kilómetros
Jordania tendrá que viajar 2.391 kilómetros en la fase de grupos
Jugador a seguir:
Mousa Tamari:
● Edad: 28 años
● Posición: Extremo derecho
● Equipo: Stade Rennes (Francia)
● Partidos con la selección: 70 partidos
● Goles con la selección: 21 goles
Perfil del DT:
Jamal Sellami es el director técnico de la selección de Jordania desde 2024. Como futbolista, jugó en clubes como Olympique Casablanca, Raja Casablanca, Beşiktaş y MAS Fez, además de integrar la selección de Marruecos en la Copa del Mundo de 1998. Tras su retiro, inició su carrera como entrenador en el fútbol marroquí, con pasos por FUS Rabat y Raja Casablanca.
Con Raja obtuvo la liga marroquí en la temporada 2019-20, mientras que al frente de la selección local de Marruecos ganó el Campeonato Africano de Naciones de 2018. En junio de 2024 fue nombrado seleccionador de Jordania y posteriormente condujo al equipo a la primera clasificación mundialista de su historia.