Jordania jugará su primer mundial en su historia y así llegan al certamen

Jordania - Redes sociales federación de Jordania el 28 de mayo del 2026

La selección de Jordania obtuvo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 a través de las eliminatorias de la AFC, tras avanzar desde la segunda ronda y asegurar su cupo en la fase final del proceso. El equipo es dirigido por Hussein Ammouta y cuenta con jugadores como Mousa Al- Taamari y Yazan Al-Naimat. Jordania aseguró su clasificación al finalizar en posición directa dentro de su grupo en la ronda decisiva, sumando los puntos necesarios en las últimas jornadas.

El plantel está compuesto por futbolistas que militan en ligas de Asia aledañas al país, y llega al torneo tras completar el calendario clasificatorio establecido por la confederación de forma satisfactoria por primera vez en su historia.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 1 de 23 (2026)

Mejor participación: Esta será su primera participación.

Ranking FIFA actual: Puesto 63

Fixture de Jordania

Martes, 16 de junio 2026

8:00 p.m. l Austria vs. Jordania - Levi’s Stadium, Santa Clara

Lunes, 22 de junio 2026

10:00 p.m. l Jordania vs. Argelia - Levi’s Stadium, Santa Clara

Sábado, 27 de junio 2026

9:00 p.m. l Jordania vs. Argentina - AT&T Stadium, Arlington

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Jordania para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Jordania será en Portland, Oregon

2. De Santa Clara a Arlington: 2.391 kilómetros

Jordania tendrá que viajar 2.391 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Mousa Tamari:

● Edad: 28 años

● Posición: Extremo derecho

● Equipo: Stade Rennes (Francia)

● Partidos con la selección: 70 partidos

● Goles con la selección: 21 goles

Perfil del DT:

Jamal Sellami es el director técnico de la selección de Jordania desde 2024. Como futbolista, jugó en clubes como Olympique Casablanca, Raja Casablanca, Beşiktaş y MAS Fez, además de integrar la selección de Marruecos en la Copa del Mundo de 1998. Tras su retiro, inició su carrera como entrenador en el fútbol marroquí, con pasos por FUS Rabat y Raja Casablanca.

Con Raja obtuvo la liga marroquí en la temporada 2019-20, mientras que al frente de la selección local de Marruecos ganó el Campeonato Africano de Naciones de 2018. En junio de 2024 fue nombrado seleccionador de Jordania y posteriormente condujo al equipo a la primera clasificación mundialista de su historia.