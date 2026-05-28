Austria buscará la épica en la Copa del Mundo con una mini ‘generación dorada’

La selección de Austria obtuvo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 en las eliminatorias de la UEFA bajo la dirección técnica de Ralf Rangnick. El equipo aseguró su cupo tras finalizar en posición de clasificación dentro de su grupo, con una campaña sostenida en resultados y rendimiento.

El plantel está conformado principalmente por futbolistas que militan en ligas top europeas, entre ellos David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautović. Durante el proceso clasificatorio, Austria mantuvo regularidad en condición de local y visitante, lo que le permitió asegurar matemáticamente su presencia en el torneo antes del cierre de la fase.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 8 de 23 (1934, 1938, 1954, 1958, 1978, 1982, 1998 y 2026)

Mejor participación: Tercer lugar (1954)

Ranking FIFA actual: Puesto 24

Fixture de Austria:

Martes, 16 de junio 2026

8:00 p.m. l Austria vs. Jordania - Levi's Stadium, Santa Clara

Lunes, 22 de junio 2026

12:00 p.m. l Argentina vs. Austria - AT&T Stadium, Arlington

Sábado, 27 de junio 2026

9:00 p.m. l Argelia vs. Austria – Arrowhead Stadium, Kansas City

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Austria para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Austria es en Santa Bárbara, California

2. De Santa Clara a Arlington: 2.391 kilómetros

3. De Arlington a Kansas: 742 kilómetros

Austria tendrá que viajar 3.133 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Konrad Laimer

● Edad: 28 años

● Posición: Lateral/volante

● Equipo: Bayern Múnich (Alemania)

● Partidos con la selección: 56 partidos

● Goles con la selección: 7 gol

Perfil del DT:

Ralf Rangnick es el director técnico de la selección de Austria desde 2022. Como futbolista tuvo una carrera breve en equipos del ascenso alemán, tras la cual inició su trayectoria como entrenador. Dirigió clubes como Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim y Leipzig.

Con Schalke 04 ganó la Pokal 2010-11 y alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League en esa misma temporada. En Hoffenheim y Leipzig participó en procesos de desarrollo deportivo y ascensos de categoría. También asumió funciones ejecutivas en estructuras deportivas vinculadas a Red Bull. Antes de su llegada a Austria, tuvo un paso como entrenador interino en el Manchester United F.C. durante la temporada 2021-22.