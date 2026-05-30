Ancelotti respondió con ironía por Neymar: “Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un carro”

Carlo Ancelotti volvió a dejar una frase de esas que rápidamente terminan dando la vuelta al mundo del fútbol. En medio de una rueda de prensa con Brasil, el entrenador italiano fue consultado por la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 y respondió con una comparación tan inesperada como directa: “Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un carro”.

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Lo que faltaba. En un ambiente en el que cada decisión alrededor de Neymar genera debate, especialmente por su estado físico y su historial reciente de lesiones, Ancelotti decidió cortar de raíz las preguntas hipotéticas sobre lo que podría pasar si el brasileño no llega en plenitud al inicio del torneo.

De acuerdo con lo reportado por medios españoles como Cadena SER y AS, el técnico defendió la presencia de Neymar en la lista de Brasil y explicó que el jugador continúa trabajando en su recuperación con la expectativa de estar disponible para el debut mundialista ante Marruecos o, en caso de no llegar a ese compromiso, para el segundo partido frente a Haití.

La frase de Ancelotti que se volvió viral

La pregunta apuntaba a un escenario hipotético alrededor de Neymar y su condición física, pero Ancelotti no quiso entrar en especulaciones. En lugar de eso, soltó una frase popular que ya había sido utilizada en otros contextos futboleros para responder a preguntas basadas en supuestos: “Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un carro”.

La respuesta, más allá del humor, deja ver la postura del entrenador. Ancelotti no quiere que la convocatoria de Neymar se discuta desde el miedo a lo que podría pasar, sino desde la confianza en que el futbolista pueda recuperarse y aportar dentro del Mundial.

El caso de Neymar no es menor. El atacante brasileño sigue siendo una de las figuras más mediáticas de su país, pero también uno de los jugadores que más dudas genera por su continuidad física en los últimos años. Cada regreso, cada lesión y cada convocatoria abre una conversación enorme en Brasil y fuera de él, especialmente cuando se trata de una Copa del Mundo.

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Ancelotti, que llegó a la Selección de Brasil con el peso de dirigir a una de las camisetas más exigentes del planeta, sabe que el tema Neymar no pasará desapercibido. Por eso, su respuesta también puede leerse como un mensaje hacia afuera: mientras el jugador esté dentro de sus planes, no entrará en el juego de imaginar escenarios negativos antes de tiempo.

Eso sí, la frase terminó robándose buena parte de la atención. En redes sociales, muchos usuarios la tomaron como una muestra del estilo seco e irónico del técnico italiano, mientras otros la leyeron como una manera elegante de esquivar una pregunta incómoda sobre la condición real de Neymar.

Por ahora, lo concreto es que Ancelotti cuenta con Neymar para el Mundial 2026 y espera que pueda estar listo durante la fase de grupos. El resto, como él mismo dejó claro con su particular respuesta, pertenece al terreno de las suposiciones. Y en el fútbol, especialmente antes de un Mundial, las suposiciones suelen rodar más rápido que cualquier carro.