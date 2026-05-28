Sorpresa con el Balón de Oro: la gala 2026 saldría de París y ya tendría fecha definida

El Balón de Oro 2026 ya empieza a generar conversación mucho antes de que se conozcan los finalistas, y no precisamente por un debate entre jugadores, goles o títulos, sino por un cambio que rompería con una de las tradiciones más reconocidas del premio individual más importante del fútbol mundial.

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Lo que faltaba. En medio de un año marcado por Mundial, Champions League y varias figuras que quieren llegar con fuerza a la recta final de la temporada, la gala del Balón de Oro tendría una novedad histórica: dejaría París para trasladarse a Londres, una ciudad que recibiría por primera vez la ceremonia del prestigioso galardón.

De acuerdo con AS, la ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevaría a cabo el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, como parte de la celebración por el aniversario número 70 del premio creado por la revista France Football en 1956. La decisión tendría un fuerte componente simbólico, ya que serviría como homenaje a Stanley Matthews, el primer futbolista que ganó este reconocimiento.

Londres recibiría una gala histórica del Balón de Oro

El cambio no sería menor. Durante los últimos años, el Balón de Oro ha estado fuertemente ligado a París, especialmente al Théâtre du Châtelet, escenario habitual de una gala que reúne a las principales estrellas del fútbol masculino y femenino. Sin embargo, para esta edición, el premio cruzaría el Canal de la Mancha para celebrar su historia desde Inglaterra.

Según AS, la elección de Londres responde al aniversario número 70 del galardón y al deseo de rendir homenaje a Stanley Matthews, leyenda inglesa que fue el primer ganador del Balón de Oro en 1956. Matthews, recordado por su paso por clubes como Stoke City y Blackpool, abrió una lista que con los años terminó convertida en una especie de olimpo futbolero por el que pasaron nombres como Johan Cruyff, Michel Platini, Ronaldo Nazário, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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The Sun también reportó que la gala será el 26 de octubre y que Londres fue elegida como sede simbólica para conmemorar a Matthews. Además, recordó que, aunque el premio suele entregarse en París, entre 2010 y 2015 tuvo ceremonias en Zúrich durante la etapa de fusión con la FIFA.

Una edición marcada por el Mundial y la Champions

La elección de la fecha también tiene mucho peso deportivo. La gala del 26 de octubre llegaría después de una temporada 2025-26 cargada de competencias determinantes, incluyendo la Champions League y el Mundial, dos torneos que suelen tener un impacto directo en la votación final.

El Balón de Oro no se gana solamente con una buena racha de goles ni con un par de noches brillantes. La historia ha demostrado que los títulos colectivos, los momentos decisivos y el peso mediático de los grandes torneos terminan inclinando la balanza. Por eso, esta edición podría tener una pelea bastante fuerte entre figuras que brillen tanto en clubes como con sus selecciones.

De acuerdo con AS, en Londres se conocerán los sucesores de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, ganadores de la edición anterior. Ese dato también deja claro que la gala volverá a tener como centro tanto el reconocimiento masculino como el femenino, en una ceremonia que ha intentado ampliar su alcance durante los últimos años.

El Balón de Oro también quiere renovar su imagen

Contra todo pronóstico, llevar la gala a Londres también puede leerse como un intento de darle otro aire al evento. París ha sido la casa natural del premio, pero moverlo a una ciudad con tanta historia futbolera puede servir para ampliar su impacto global, atraer nuevas audiencias y convertir el aniversario en algo más que una simple ceremonia de entrega.

Eso sí, por ahora el dato debe manejarse con prudencia, porque los reportes periodísticos señalan fecha y sede, pero no aparece todavía, en la revisión realizada, un comunicado oficial reciente de France Football o la UEFA confirmando públicamente todos los detalles logísticos de la gala.

Aun así, el movimiento tiene todo el sentido desde lo simbólico. El premio nació en Europa, su primer ganador fue inglés y su aniversario 70 invita a mirar hacia atrás para recordar cómo un reconocimiento creado en 1956 terminó convirtiéndose en uno de los temas más discutidos del fútbol moderno.

Se espera que en los próximos meses se entreguen más detalles sobre la organización, el recinto exacto, los nominados y el calendario formal de votación. Por ahora, el Balón de Oro 2026 ya tiene un primer golpe de efecto: salir de París, mirar hacia Londres y preparar una gala que promete tener mucho más que una simple entrega de trofeos.