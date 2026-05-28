Preocupante: Neymar prende las alarmas de Brasil y podría perderse el debut del Mundial

Brasil todavía no ha jugado su primer partido en el Mundial y ya tiene una preocupación bastante grande sobre la mesa. Neymar, quien fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar la Copa del Mundo, no pudo entrenarse con normalidad en el inicio de la concentración de la ‘Canarinha’ y su presencia en el debut frente a Marruecos quedó en duda por una lesión muscular.

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Lo que faltaba. En un equipo que llega con la obligación histórica de pelear por el título y con una nómina llena de talento, el estado físico de Neymar vuelve a convertirse en tema central, no solo por lo que representa futbolísticamente, sino por todo lo que genera alrededor de una selección brasileña que todavía espera ver una versión determinante de su ‘10’ en una cita mundialista.

De acuerdo con AS, Neymar llegó a la concentración de Brasil en la Granja Comary, pero no participó en el primer entrenamiento dirigido por Ancelotti. La Confederación Brasileña de Fútbol lo envió a realizarse pruebas adicionales para revisar la evolución de una lesión en el gemelo, sufrida recientemente con Santos, lo cual encendió las alarmas justo antes del arranque mundialista.

Neymar está en duda para el debut de Brasil

El primer partido de Brasil será ante Marruecos, el próximo 13 de junio, en el MetLife Stadium de Nueva York, un duelo que no pinta nada sencillo si se tiene en cuenta el crecimiento de la selección africana durante los últimos años y su histórica semifinal en Catar 2022. Por eso, una eventual ausencia de Neymar no sería un detalle menor, sino un golpe deportivo y emocional para una selección que suele cargar con una presión gigante en cada Mundial.

Según el reporte de AS, Neymar padece una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla y su recuperación podría tomar entre dos y tres semanas. Esto ya lo deja descartado para los amistosos previos ante Panamá y Egipto, mientras que su presencia ante Marruecos sigue dependiendo de la evolución médica que tenga en los próximos días.

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El panorama, por ahora, no permite hablar de una baja definitiva para el debut, pero sí de una preocupación real. Incluso, el mismo reporte señala que el jugador podría llegar apenas para el tercer partido de la fase de grupos, frente a Escocia, si los tiempos de recuperación no le alcanzan para estar en los primeros encuentros ante Marruecos y Haití.

Brasil no puede depender solo de Neymar

La situación también abre una discusión de fondo. Neymar sigue siendo el nombre más mediático de Brasil, pero la selección ya no puede construir todas sus expectativas alrededor de él. Las lesiones han marcado buena parte de sus últimos años, lo han sacado de convocatorias importantes y han obligado al equipo a buscar nuevas respuestas en ataque.

Contra todo pronóstico, Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la convocatoria mundialista, entendiendo que un Neymar en buen estado físico puede cambiar un partido con una jugada, un pase filtrado o una acción individual. Sin embargo, el riesgo también era evidente: llegar a un Mundial con un futbolista que viene entre algodones puede convertirse en una apuesta de alto voltaje.

Brasil tiene nombres suficientes para competir, con futbolistas capaces de asumir responsabilidades en la ofensiva, pero Neymar no es cualquier jugador. Su presencia modifica el plan de partido, atrae marcas, genera espacios y también condiciona emocionalmente al rival. El problema es que, si no llega al 100%, su inclusión puede convertirse más en una duda que en una solución.

Marruecos, un debut nada cómodo para la ‘Canarinha’

El debut ante Marruecos ya era exigente por sí solo. La selección africana confirmó una nómina fuerte para el Mundial, con figuras como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, además de una base que viene compitiendo en el fútbol europeo. AS recordó que Marruecos integra el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití, y que debutará precisamente ante la ‘Canarinha’ el 13 de junio.

Ese contexto hace que la posible ausencia de Neymar tenga todavía más peso. Brasil no empezará el torneo ante un rival menor ni ante una selección sin recorrido. Lo hará contra un equipo que ya demostró que puede competirle a cualquiera, por lo que Ancelotti necesita claridad desde el primer partido.

Se espera que en los próximos días la CBF entregue más detalles sobre la evolución del delantero. Mientras tanto, el ambiente en Brasil queda marcado por una pregunta que ya empieza a incomodar: ¿llegará Neymar a tiempo para el debut o la ‘Canarinha’ tendrá que arrancar el Mundial sin su jugador más mediático?

Por ahora, la respuesta no está cerrada. Lo único claro es que Neymar volvió a prender las alarmas en el momento menos indicado y que Brasil, una vez más, tendrá que moverse entre la ilusión de recuperarlo y la necesidad de no depender completamente de él. Preocupante, porque en un Mundial cada día cuenta y cada lesión puede cambiarlo todo.