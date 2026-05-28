Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona prepararía una oferta millonaria para completar su delantera de lujo

El mercado de fichajes en Europa apenas empieza a calentarse y ya hay una novela que promete llevarse buena parte de las miradas durante las próximas semanas. Julián Álvarez, uno de los delanteros más cotizados del continente y pieza de peso en el Atlético de Madrid, volvió a aparecer en la órbita del Barcelona, club que estaría preparando una ofensiva fuerte para intentar convencer al equipo colchonero.

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Lo que faltaba. Después de una temporada en la que el Barça ha tenido que mirar con lupa cada movimiento por sus líos financieros y sus necesidades deportivas, el nombre del argentino aparece como una de esas operaciones que ilusionan, pero que también obligan a sacar calculadora, revisar cuentas, ventas posibles y, sobre todo, medir hasta dónde está dispuesto a llegar el club catalán por un atacante que no saldría precisamente barato.

De acuerdo con AS, Julián Álvarez tendría el deseo de vestir la camiseta azulgrana y el Barcelona prepara una primera oferta por el delantero. Sin embargo, el mismo reporte advierte que el Atlético de Madrid no ha recibido una propuesta formal y que la operación podría superar los 100 millones de euros, una cifra que ya pone el negocio en un terreno bastante complejo.

Barcelona quiere moverse rápido por Julián Álvarez

El interés del Barcelona no aparece de la nada. El club catalán busca dejar armado cuanto antes su proyecto ofensivo para la temporada 2026-27 y, en ese panorama, Julián Álvarez encaja como un delantero moderno, intenso, capaz de jugar como nueve, moverse por todo el frente de ataque y ser importante tanto en la presión como en la definición.

Según AS, el representante del jugador, Fernando Hidalgo, se reunió en Barcelona con Deco y otros intermediarios para trabajar una estrategia que podría terminar en una primera oferta en corto plazo. El dato es clave porque, aunque todavía no hay acuerdo entre clubes, sí muestra que el tema dejó de ser un simple rumor de pasillo y ya entró en una fase de contactos importantes.

A esto se suma que Barça Blaugranes, citando reportes de mercado y prensa española, señaló que el club catalán estaría preparando una oferta inicial cercana a los 90 millones de euros más variables, mientras que el Atlético pediría alrededor de 150 millones. Preocupante para el Barça, porque una cosa es tener el deseo del jugador y otra muy diferente es convencer a un club que no tiene necesidad de regalar a una de sus grandes figuras.

Atlético de Madrid tiene la sartén por el mango

El gran problema para el Barcelona es que el Atlético de Madrid no parece estar en una posición débil. Julián Álvarez tiene contrato vigente, es una pieza importante para el proyecto rojiblanco y su salida, en caso de darse, tendría que dejar una suma difícil de rechazar. En otras palabras, el Atlético puede esperar, escuchar y, si no le gusta la propuesta, simplemente cerrar la puerta.

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Ahí es donde la novela se pone más pesada. Porque una operación de más de 100 millones de euros no solo depende del deseo del futbolista, sino también de la capacidad financiera del Barcelona, de posibles ventas y de las reglas económicas de LaLiga. Cadena SER informó que el Barça mantiene la idea de invertir cerca de 100 millones en un delantero, con Julián Álvarez entre sus principales objetivos, pero también con otras alternativas sobre la mesa.

El Atlético, además, viene de una temporada sin títulos y con varias dudas alrededor de su proyecto deportivo, por lo que desprenderse de un futbolista como Julián Álvarez podría convertirse en un mensaje fuerte para su hinchada. Si lo vende, tendría que ser por una cifra que justifique el golpe deportivo y permita reconstruir con ambición.

¿Por qué Julián Álvarez seduce tanto al Barcelona?

Más allá del ruido del mercado, hay una razón futbolística clara. Julián Álvarez no es solamente un delantero de área. Es un jugador que presiona, se asocia, aparece entre líneas, ataca espacios y puede convivir con extremos rápidos o mediapuntas creativos. Ese perfil le gusta mucho a un Barcelona que necesita energía, gol y movilidad en una zona donde cada temporada se vuelve más urgente pensar en el recambio ofensivo.

Contra todo pronóstico, el argentino pasó de ser una pieza de lujo en el Manchester City a convertirse en un nombre de peso en España, y ahora podría protagonizar otro movimiento millonario. Si el Barça logra acercarse a las cifras que pretende el Atlético, el fichaje sería uno de los golpes más fuertes del mercado. Pero si no logra hacerlo, la historia puede quedarse en una larga novela de verano, de esas que generan ilusión durante semanas y terminan sin firma.

Por ahora, lo único concreto es que Barcelona tiene interés, que el entorno del jugador ya se movió y que el Atlético de Madrid no está obligado a vender. Se espera que en los próximos días aparezcan nuevos movimientos, especialmente si el club catalán decide poner sobre la mesa una propuesta formal.

El descalabro, en este caso, podría ser doble: para el Barcelona, si se ilusiona con una operación que no puede pagar; o para el Atlético, si deja salir a un jugador llamado a ser bandera de su proyecto. En medio de todo, Julián Álvarez queda como el nombre que puede prender el mercado europeo y obligar a dos gigantes de España a sentarse a negociar una operación que, por ahora, tiene más tensión que certezas.