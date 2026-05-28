“No es maricada, seguro”, Gabriel Meluk pidió rigor al dato sobre su salida de El Tiempo

La salida del periodista deportivo Gabriel Meluk de El Tiempo ha generado gran eco en el espectro del periodismo deportivo en Colombia, luego de que el comunicador confirmara en sus redes sociales que fue despedido por “recorte y reestructuración” y él mismo se encargó de dejar muy en claro el dato puntual para tener rigor con el mismo. “No es maricada, seguro”, señaló.

Además de la sorpresa entre fanáticos, también se generó una oleada de reacciones entre colegas y figuras reconocidas del periodismo colombiano que le expresaron públicamente su apoyo y destacaron su trayectoria en los medios nacionales. Nombres como Félix de Bedout, Alejandro Pino, Antonio Casale, Gustavo Gómez y otros comunicadores aprovecharon las redes sociales para enviarle mensajes de solidaridad, reconocimiento y admiración por los años de trabajo que acumuló en el periodismo deportivo del país.

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Precisamente, acerca de su trayectoria fue que vino la claridad de Meluk, que dejó muy claro que fueron 32 los años en los que estuvo en dicho medio y 22 de ellos en el rol de editor de deportes, por eso pidió claridad.

“No exageren!!!! Apenas fueron 32 años, 22 como editor de Deportes... ¡Rigor al dato! (No es maricada, seguro. ¡¡¡¡Por Dios!!!)”, sentenció.

Gabriel Meluk se desempeñaba como editor de deportes de El Tiempo y durante su carrera también hizo parte de medios como Win Sports y Caracol Radio. Tras conocerse la noticia, muchos colegas coincidieron en que su experiencia y recorrido seguramente le abrirán pronto nuevas puertas dentro de los medios de comunicación.

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Meluk salió de El Tiempo

El periodista Gabriel Meluk, que ejercía como editor de deportes, fue despedido de El Tiempo, por ‘recorte y reestructuración’, según él mismo indicó que le notificaron.

“Hoy fue mi último día como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”, escribió en sus redes sociales.

Meluk es uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria en el periodismo escrito del país, que además ha formado parte de otros medios como Win Sports y Caracol Radio.

Tras muchos años como periodista y editor de deportes, le pusieron fin a su ciclo en el diario El Tiempo.

A Gabriel Meluk un mensaje de solidaridad y seguramente pronto lo veremos en otro medio.