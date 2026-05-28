Mientras muchos critican su convocatoria, Lucas González puso a Kevin Castaño como el mejor mediocampista colombiano

Kevin Castaño y Lucas González - Fotos: Redes sociales del Tolima y de River el 28 de mayo del 2026

La convocatoria de Kevin Castaño a la Selección Colombia volvió a abrir una de esas discusiones que nunca faltan cuando Néstor Lorenzo entrega una lista: quién merece estar, quién no, quién tiene más cartel internacional y quién encaja mejor en una idea de juego. En medio de ese debate, Lucas González, técnico del Deportes Tolima, salió a defender al mediocampista y dejó una frase que no pasó desapercibida.

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En entrevista con Win Sports, durante el programa Despierta Win, González aseguró que Castaño no solo tiene argumentos para estar en la Selección, sino que, para él, es el mejor mediocentro colombiano en su rol.

“Si yo fuese a hablar sobre una calidad de Kevin Castaño, que es un crack, para mí es el mejor mediocentro del fútbol colombiano”, dijo el entrenador, refiriéndose específicamente al perfil de pivote organizador, ese jugador encargado de darle salida, equilibrio y orden al equipo desde la zona media.

La frase llega en un momento en el que parte de la hinchada ha cuestionado la presencia de Castaño en la convocatoria, especialmente por la competencia que existe en el mediocampo y por la tendencia de muchos aficionados a medir a los jugadores, casi exclusivamente, por el club o la liga en la que militan. Para González, ese análisis se queda corto.

Lucas González explicó por qué Kevin Castaño sí encaja en la Selección Colombia

El técnico del Tolima fue más allá del elogio y explicó que una convocatoria no se construye únicamente con nombres propios, sino con piezas que deben encajar dentro de un funcionamiento colectivo. En su análisis, la gente suele mirar a cada futbolista de manera aislada: si juega en Rusia, Inglaterra, Brasil o cualquier otra liga, entonces “tiene que estar” o “no tiene que estar”. Sin embargo, para un entrenador, la discusión es distinta.

González señaló que quien arma un equipo debe pensar en interacciones, sociedades y roles. Es decir, no basta con que un jugador tenga buen presente individual si sus características no responden a lo que necesita el colectivo.

“Si Néstor decide que Kevin tiene que ir, es porque Kevin es una de esas piezas que mejora al equipo”, aseguró el entrenador, defendiendo así la decisión del seleccionador nacional.

En ese sentido, el DT sostuvo que Castaño puede ser clave porque cumple una función que muchas veces no se ve en el análisis rápido del hincha: ordenar el juego desde atrás, unir la defensa con el ataque y darle al equipo una plataforma para recuperar y progresar con la pelota.

La comparación funcional con Busquets y Rodri

Uno de los puntos más llamativos de la explicación de Lucas González fue la manera en la que describió el rol de Kevin Castaño. El entrenador no lo comparó directamente en nivel con figuras mundiales, pero sí lo ubicó dentro de un perfil futbolístico parecido al de mediocentros organizadores como Sergio Busquets o Rodri.

La idea, según su explicación, es hablar de un volante que no solo corre o recupera, sino que entiende el juego, se posiciona bien, ordena desde el primer pase y permite que el equipo no se parta entre ataque y defensa.

“Kevin, además de tener una gran condición física para ayudar a recuperar la pelota, por su juego es un jugador que te une todas esas piezas y que te organiza el juego desde atrás”, explicó González.

Ese detalle no es menor. En torneos grandes, y más en una Selección que pretende competir con protagonismo, el equilibrio del mediocampo suele pesar tanto como los nombres de ataque. Por eso el entrenador insistió en que no se puede separar lo que un equipo hace con pelota de lo que hace cuando no la tiene.

“No soy objetivo”: González reconoció su cercanía con Castaño

Aunque la defensa fue contundente, Lucas González también dejó una precisión importante. El entrenador reconoció que quizá no es completamente objetivo al hablar de Kevin Castaño, porque ya lo dirigió y mantiene una buena relación con él.

“Sin ninguna duda yo de pronto no soy objetivo porque Kevin lo tuve y tengo una gran relación con él”, dijo el técnico.

Aun así, dejó claro que su argumento principal es futbolístico. Para González, Castaño tiene las condiciones necesarias para ser una alternativa útil dentro de la Selección Colombia, especialmente si Lorenzo necesita cubrir una posición clave o buscar un jugador con características similares a otro mediocampista de confianza.

En otras palabras, el técnico planteó una idea que muchas veces se pierde en la discusión de redes sociales: una convocatoria no siempre se trata de juntar a los nombres que más suenan, sino de tener variantes que permitan sostener una idea cuando aparecen lesiones, sanciones o cambios de partido.

Una defensa que alimenta el debate

La declaración de Lucas González no cerrará la discusión, seguramente la hará más grande. Para algunos, Kevin Castaño sigue siendo una convocatoria discutible; para otros, su presencia tiene sentido precisamente por ese rol silencioso que el técnico del Tolima explicó con detalle.

Lo cierto es que el entrenador dejó una defensa clara y sin rodeos: en su concepto, Castaño es el mejor mediocentro colombiano cuando se habla de un pivote organizador. Y aunque él mismo admitió que su relación con el jugador puede influir en su mirada, también puso sobre la mesa un punto futbolero que vale la pena revisar antes de caer en el juicio fácil.

Porque una Selección no se arma solo con nombres, ligas o aplausos. También se construye con piezas que encajen, que sostengan el equilibrio y que sepan jugar cuando el partido exige algo más que correr detrás de la pelota. Para Lucas González, Kevin Castaño es una de esas piezas.