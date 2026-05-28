Comandos Azules homenajearon a Kevin Santiago Ángel antes de partido de Millonarios

La muerte de Kevin Santiago Ángel sigue dejando dolor en Bogotá y ahora también tuvo un momento de memoria en El Campín. Antes del partido de Millonarios contra O’Higgins por Copa Sudamericana, la barra de los Comandos Azules le rindió un homenaje al profesor de educación física, quien fue encontrado sin vida dentro de una maleta y que, además de docente, hacía parte del grupo de instrumentistas de la hinchada albiazul.

El gesto no fue menor. En una tribuna acostumbrada al ruido, los cantos, los bombos y el aliento constante, el silencio terminó siendo el mensaje más fuerte. Antes del inicio del compromiso, se realizó un minuto de silencio y, posteriormente, la barra dejó de alentar durante varios minutos como señal de respeto por Kevin y de acompañamiento a su familia.

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El homenaje de los Comandos Azules a Kevin Santiago Ángel

Kevin Santiago Ángel no era solo un hincha más de Millonarios. Dentro de la barra era reconocido por su participación como instrumentista, una de esas personas que hacen parte del corazón sonoro de la tribuna y que sostienen, partido tras partido, el ambiente que acompaña al equipo.

Por eso, el homenaje de los Comandos Azules tuvo una carga simbólica especial. No se trató únicamente de recordar a una víctima de un caso que conmocionó a la ciudad, sino de despedir a alguien que hacía parte de su comunidad, de su organización y de su forma de vivir el fútbol.

Como quien dice, esta vez la barra no alentó para hacer ruido, sino para hacer memoria. El silencio en medio del estadio terminó siendo una manera de exigir justicia y de recordar que detrás del expediente judicial había un profesor, un hincha y un músico de tribuna.

Estudiantes de Kevin Santiago Ángel le hicieron homenaje en Bogotá

El homenaje en El Campín se suma al que realizaron sus estudiantes en el Colegio Santiago de las Atalayas, donde Kevin trabajaba como profesor. En un video que circuló en redes sociales se vio a varios alumnos reunidos para recordarlo, con pancartas en las que pedían justicia y bombas blancas que fueron lanzadas al cielo como símbolo de despedida.

De acuerdo con la nota de contexto, el acto de la comunidad educativa estuvo marcado por tristeza, mensajes de rechazo y el pedido de que el caso no quede en la impunidad. Las imágenes generaron conversación en redes porque mostraron el impacto que dejó su muerte entre quienes lo conocieron en su faceta como docente.

Para sus estudiantes, Kevin no fue solo el profesor de educación física. Fue una figura cercana dentro de la vida escolar, alguien cuya ausencia terminó golpeando de frente a una comunidad que ahora pide respuestas.

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¿Qué se sabe del caso de Kevin Santiago Ángel?

Kevin Santiago Ángel, de 31 años, fue reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo. Según los reportes conocidos, el último contacto con su familia habría ocurrido cuando se encontraba en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy.

Días después, el 22 de mayo, su cuerpo fue hallado en inmediaciones de una ciclovía del sector de El Tintal, también en Kennedy. Posteriormente fue identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

La investigación tomó fuerza luego de conocerse un video de una cámara de seguridad que, según reportes periodísticos, mostraría a tres personas sacando una maleta pesada de una vivienda durante la madrugada del 21 de mayo. De acuerdo con esas versiones, dentro de la maleta habría estado el cuerpo del profesor.

Fiscalía Foto hallan muerto en Kennedy al profesor Kevin Santiago Ángel tras cinco días desaparecido en Bogotá.

Por ahora, las autoridades investigan quiénes participaron en el crimen y cuál fue el móvil. De manera preliminar, se ha indicado que el hurto no sería la principal hipótesis y que se analizan posibles móviles personales o pasionales. También se ha reportado que al menos 12 personas estarían bajo investigación por su posible participación.

Mientras avanza el caso, los homenajes en el colegio y en El Campín dejan claro que Kevin Santiago Ángel no será recordado únicamente por la forma violenta en que murió, sino por la huella que dejó entre sus estudiantes y en la hinchada de Millonarios.

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