Alarma en Brasil: Neymar fue trasladado a una clínica tras el primer entrenamiento con la selección ¿Se pierde el Mundial?

La Selección de Brasil ha comenzado su preparación para la Copa del Mundo con el pie izquierdo y una profunda preocupación que sacude a todo el país. Neymar Jr., la gran figura y portador de la mítica camiseta número 10, encendió las alarmas este miércoles al ausentarse del primer entrenamiento oficial del equipo y ser trasladado de urgencia a una clínica médica.

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El delantero del Santos FC había arribado en helicóptero a la sede de Granja Comary, en Teresópolis (sierra de Río de Janeiro), junto al resto de sus compañeros convocados. Sin embargo, mientras el grupo se disponía a saltar al campo bajo las órdenes del director técnico Carlo Ancelotti, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado que sembró la incertidumbre.

Traslado a la clínica y hermetismo total

De acuerdo con la nota informativa de la CBF, Neymar no hizo parte de la práctica vespertina debido a que fue “trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a exámenes complementarios”. La entidad matriz del fútbol brasileño optó por el misterio y no entregó detalles específicos sobre las dolencias actuales del jugador.

“La CBF aclara que no divulgará ninguna otra información hasta que finalicen las evaluaciones por parte del equipo médico de la selección brasileña”.

El fantasma de las lesiones persigue al ’10′

La situación médica de Neymar mantiene en vilo a la prensa internacional, considerando su historial reciente. El atacante de Mogi das Cruzes venía recuperándose de un edema en la región del gemelo sufrido el pasado 17 de mayo durante un compromiso del Brasileirão con el Santos.

El reporte del Santos: Días atrás, el departamento médico de su club había catalogado la molestia como “una pequeña lesión en la pantorrilla” y aseguró que el jugador llegaría en perfectas condiciones a la concentración nacional.

Días atrás, el departamento médico de su club había catalogado la molestia como “una pequeña lesión en la pantorrilla” y aseguró que el jugador llegaría en perfectas condiciones a la concentración nacional. Inactividad con la absoluta: Cabe recordar que el exjugador del Barcelona y PSG no disputa un partido oficial con la selección absoluta de Brasil desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2023.

La sorpresiva apuesta de Carlo Ancelotti

La inclusión de Neymar en la lista definitiva de 26 jugadores elegidos por Ancelotti para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá fue calificada como una auténtica sorpresa en Sudamérica. Desde que el estratega italiano asumió el banquillo de la pentacampeona en mayo de 2025, nunca había citado al astro brasileño.

‘Carletto’ decidió respaldar su llamado tras observar la progresión física y la continuidad que el jugador venía mostrando en los últimos meses con el Santos. Ahora, el cuerpo técnico cruza los dedos para que estos “exámenes complementarios” sean solo una medida preventiva y no el inicio de una baja catastrófica para los objetivos de Brasil en el torneo más importante del planeta.