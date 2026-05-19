Neymar compartió emotivo video del momento en que se enteró de su llamado a la Copa del Mundo

Neymar - Fotos: Capturas de pantalla de video publicado en redes por el jugador el 19 de mayo del 2026

Neymar volvió a quedar en el centro de la conversación futbolera, pero esta vez no por una lesión, una polémica o una ausencia de la Selección de Brasil, sino por todo lo contrario. El atacante del Santos fue incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria de la ‘Canarinha’ para el Mundial 2026 y su reacción, que fue registrada en video, no tardó en volverse viral entre los hinchas brasileños.

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Lo que faltaba para una historia que parecía tener demasiados capítulos en contra: después de varios años marcados por lesiones, dudas físicas y una ausencia prolongada del equipo nacional, Neymar recibió la noticia que estaba esperando y no pudo ocultar su emoción.

Neymar reaccionó a su convocatoria con Brasil

De acuerdo con Semana, el brasileño apareció en una transmisión de MadHouse TV después de conocerse la lista de Carlo Ancelotti. Allí, uno de sus amigos cercanos lo felicitó por la convocatoria y Neymar, visiblemente eufórico, respondió celebrando que estará en el Mundial.

El gesto llamó la atención porque el futbolista había estado por fuera de varias convocatorias recientes y su presencia en la lista final no estaba completamente asegurada. Incluso, durante los últimos meses, su nombre estuvo rodeado de incertidumbre por su estado físico, su continuidad competitiva y el rol que podría tener dentro de una selección brasileña que busca volver a ganar el título mundial.

Contra todo pronóstico para quienes lo daban fuera del proceso, Neymar terminó entrando en la nómina de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Ancelotti dio la sorpresa con Neymar

La convocatoria fue anunciada por Carlo Ancelotti, quien incluyó a Neymar dentro de una lista en la que también aparecen figuras como Vinicius Jr., Raphinha y Endrick. Según Onda Cero, el delantero no jugaba con Brasil desde 2023 y tampoco había sido llamado desde que el técnico italiano asumió el mando de la ‘Canarinha’.

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Esa es una de las razones por las que su regreso generó tanto ruido. Neymar no solo vuelve a la selección, sino que lo hace directamente para el torneo más importante del fútbol mundial. Para un jugador que ya disputó los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, esta nueva oportunidad tiene un valor especial, especialmente porque podría ser una de sus últimas grandes citas con Brasil.

No tendría el puesto asegurado

Eso sí, su convocatoria no significa que llegue con el mismo rol de otros años. Cadena SER informó que Ancelotti y Rodrigo Caetano, director deportivo de Brasil, habrían hablado previamente con Neymar para dejarle claras varias condiciones de su regreso.

El mensaje del cuerpo técnico fue directo: Neymar ya no partiría como capitán ni como titular fijo. Además, tendría que adaptarse a las normas de convivencia del grupo y reducir su exposición en redes sociales dentro del entorno de la selección.

Preocupante sería que el regreso de Neymar terminara convirtiéndose en una distracción para Brasil, pero Ancelotti parece tener claro que su presencia debe sumar desde lo futbolístico y no absorber toda la atención del equipo.

Una última oportunidad para buscar la sexta

Brasil llegará al Mundial 2026 con la obligación histórica de pelear por su sexta estrella, un título que no consigue desde Corea-Japón 2002. En ese contexto, Neymar aparece como una carta de experiencia, talento y jerarquía, pero también como un jugador que tendrá que ganarse su lugar dentro de una competencia interna bastante fuerte.

Se espera que el atacante del Santos se una a la concentración con la motivación de demostrar que todavía puede ser importante para la ‘Canarinha’. Por ahora, su reacción lo dice todo: Neymar quería estar, fue llamado y volverá a disputar el torneo que más ilusión genera en Brasil.