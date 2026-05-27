“Pobrecito”: Carlos Antonio Vélez dijo que le dio pesar ver entrar a Falcao en la eliminación de Millonarios

Carlos Antonio Vélez y Radamel Falcao - Fotos: Redes sociales del periodista y de Millonarios

La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana sigue dejando fuertes reacciones en el entorno del fútbol colombiano. Esta vez, quien lanzó una dura crítica fue el periodista Carlos Antonio Vélez, especialmente por el presente del club y el cierre de ciclo de varias figuras.

Durante su análisis posterior a la derrota 2-1 ante O’Higgins en El Campín, Vélez aseguró que varios jugadores ya cumplieron su etapa en el equipo y cuestionó directamente el proyecto deportivo del cuadro azul.

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El experimentado comentarista señaló nombres propios dentro del plantel y afirmó que Millonarios necesita una renovación profunda.

“Yo creo que ya cumplieron algunos el ciclo: Mackalister, Llinás, Arias, ni hablar. Hasta ahora no ha salido bien lo de Mateo García. No ha salido bien, ¿para qué nos metemos mentiras?”, expresó.

Además, también habló sobre el delantero Leonardo Castro y el ambiente que percibió dentro del grupo: “Castro terminó peleando ayer con todos sus compañeros, se nota incómodo”, comentó.

El mensaje de Vélez sobre Falcao

Sin embargo, las palabras más impactantes estuvieron dirigidas a Radamel Falcao García, quien ingresó en el segundo tiempo del compromiso.

“Y sí le digo, me dio mucho pesar ver entrar a Falcao. 26 minutos, siete toques de balón. Pobrecito, se le veía incluso mucho más delgado, viene de una lesión frente a unos tipos jóvenes, vigorosos. ¿Esa era la despedida que le querían hacer? Una vergüenza. Yo no le voy a cargar ninguna tinta a él ni más faltaba, aunque él tiene la culpa de haber mancillado su leyenda, porque él es el mejor jugador colombiano de toda la historia”, afirmó.

El comentarista sostuvo que el club ha sido “un magnífico proyecto económico”, pero “inviable deportivamente”, y recordó que durante el tiempo de Falcao en la institución, otros equipos fueron protagonistas en Colombia.

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“Millonarios es un magnífico proyecto económico, pero es inviable deportivamente. Tres temporadas estuvo aquí Falcao. Jugó 1949 minutos. Un promedio, si vemos que en cada temporada se juegan 20, porque muchos no clasificaron. 32 minutos por partido. Estuvo lesionado siempre, es el promedio”, señaló.

“En esta época en que él estuvo Santa Fe y Nacional, sus rivales, los rivales de Millonarios, fueron los que reinaron y están reinando en el campeonato. Listo. Me da pena por él. Ese no puede ser el final de una leyenda. Lo lamento. Claro, la culpa era mía, cuando yo critiqué su venida, entonces, claro, ‘este calvo no sé qué y tal’. Dele, sigan, tranquilos. Que tienen toda la razón desde el punto de vista deportivo. Si tienen algún argumento, me lo dan. Listo, ya está. No lo tienen. Han fracasado”, añadió.

Vélez pidió cambios urgentes

Finalmente, el periodista fue más allá y pidió transformaciones estructurales dentro del club bogotano.

“Millonarios necesita urgentemente cambio de accionista, cambio de presidente, dejar al director deportivo que haga el equipo y tiene que traer unos 14 o 15 jugadores”, sentenció.