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Einer Rubio fue gran protagonista del día y nos alcanzó a ilusionar con posible victoria de etapa del Giro de Italia

El colombiano Einer Rubio dominó la fracción en la montaña, pero en el tramo final se le escapó la opción de victoria.

El colombiano Einer Rubio ganó la etapa 17 del Giro de Italia con gran dominio en la montaña
Einer Rubio (Movistar)
Por Evaristo Pérez

El colombiano Einer Rubio (Movistar Team) fue uno de los grandes protagonistas de la etapa 17 del Giro de Italia que se disputó este miércoles 27 de mayo y que fue ganada por uno de sus compañeros de fuga, el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost).

En la jornada que se disputó entre Cassano d’Adda  y  Andalo, sobre 202 kilómetros, el boyacense fue el que más batalló en la montaña e incluso llegó a ilusionar con ganar la fracción, tras integrar la fuga del día y llegar a estar en una dupla de punta junto a Valgren en los kilómetros finales.

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Sin embargo, a falta de 1,7 km los alcanzaron otros corredores que también estuvieron en la espada de la jornada en donde Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) llegó para agitar la calma de los punteros.

Con varios hombres en el grupo, su compañero de escapada final aprovechó el cuidado entre escaladores y arrancó faltando un poco más del kilómetro para entrar en solitario por la línea de meta.  

Gran jornada y enorme ilusión la que nos dio Einer Rubio, pero al final no le alcanzó para lograr la victoria 35 de Colombia.

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Al final, Valgren ganó con un tiempo de 4 horas, 41 minutos y 33 segundos, mientras que Einer fue quinto a 6 segundos. Egan Bernal (Netcompany INEOS) entró con el grupo del líder, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 5’15”.

La general sigue comandada por el danés y Bernal bajó una casilla para quedar en el puesto 11 a 9’44”, mientras Rubio subió dos casillas y ahora es puesto 27 a 55’38”.

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