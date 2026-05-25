Listos los 26 convocados de la Selección Colombia para disputar la Copa del Mundo

Durante el mediodía de este lunes 25 de mayo, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reveló por fin la lista de 26 convocados que representarán a la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo. Ante el inminente cierre de un ciclo exitoso de varios de los jugadores con el combinado nacional, se esperaban varias sorpresas dentro de los nombres, además de una señal de recambio para futbolistas experimentados como David Ospina y James Rodríguez.

Estos son los 26 hombres convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Porteros

David Ospina

Camilo Vargas

Álvaro Montero

Defensas

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Willer Ditta

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Deiver Machado

Mediocampistas

Richard Ríos

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Jorge Carrascal

Juan Fernando Quintero

James Rodríguez

Jaminton Campaz

Delanteros

Juan Camilo Hernández

Luis Díaz

Luis Suárez

Carlos Andrés Gómez

Jhon Cordoba

Así le fue a Colombia en el sorteo del Mundial Sub-17: grupo exigente, pero con camino abierto

La Selección Colombia Sub-17 ya conoce el camino que tendrá que recorrer en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Fredy Hurtado quedó instalado en el Grupo L junto a Japón, Serbia y Honduras, una zona que no parece imposible, pero que sí exigirá concentración desde el primer partido.

Contra todo pronóstico para quienes esperaban un grupo más cómodo por el buen momento de la Tricolor en la categoría, Colombia tendrá que medirse ante rivales de tres escuelas futbolísticas muy distintas: la disciplina y velocidad asiática de Japón, la fortaleza física y táctica de Serbia, y la intensidad centroamericana de Honduras.

Colombia quedó en el Grupo L del Mundial Sub-17

De acuerdo con el sorteo del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, Colombia compartirá grupo con Japón, Serbia y Honduras. El torneo tendrá 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que aumenta el número de participantes y también abre más posibilidades de clasificación a la siguiente ronda.

El formato será importante para las cuentas de la Tricolor. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros, por lo que Colombia no necesariamente tendrá que ganar la zona para seguir con vida. Eso sí, empezar bien será clave para no llegar con presión a la última fecha.

En el papel, Japón aparece como uno de los rivales más complicados. Las selecciones juveniles japonesas suelen tener procesos ordenados, buen trato de pelota, intensidad y jugadores rápidos para atacar espacios. No es un rival de cartel mediático enorme, pero sí uno de esos equipos que pueden complicar si se les permite manejar el ritmo.