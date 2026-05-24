“Suerte”, Carlos Antonio Vélez analizó a Nacional y Junior como finalistas del FPC

Las semifinales de la Liga 2026-I dejaron mucho de qué hablar y uno de los que no se guardó nada fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien analizó las clasificaciones de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla a la gran final del fútbol colombiano.

A través de su cuenta de X, Vélez aseguró que para avanzar también se necesita “suerte”, haciendo referencia especialmente a la clasificación del cuadro barranquillero, que dejó en el camino a Independiente Santa Fe en una dramática definición por penales.

“Es fútbol… Junior se topó con dos episodios que marcaron su futuro y la final”, escribió el periodista, señalando que los fallos desde el punto penal de Dayro Moreno y Hugo Rodallega terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto rojiblanco.

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Precisamente, Hugo Rodallega desperdició el último cobro de Santa Fe en la tanda que terminó 5-4 a favor de Junior, resultado que le dio al equipo barranquillero el boleto a la gran final de la Liga 2026-I.

Vélez también fue crítico con el nivel mostrado por algunos de los finalistas y dejó entrever que, en su concepto, tanto Nacional como Junior han tenido falencias futbolísticas a lo largo del campeonato.

“Final propia de un torneo irregular y de nivel bajo. Es lo que hay”, sentenció el comentarista en su publicación.

Sobre Atlético Nacional, el periodista destacó el poder ofensivo del equipo antioqueño y aseguró que los jugadores han logrado sacar adelante momentos complicados. “El inmenso poder del gol de Nacional lo transportó en andas a otra final”, afirmó.

“Es fútbol… @JuniorClubSA se topó con dos episodios que marcaron su futuro y la final... los legendarios Dayro y Hugo, casi infalibles desde los 11 metros, fallaron en instancias definitivas y facilitaron el avance hacia el título de un irregular cuadro, seriamente cuestionado hasta por sus hinchas, gracias a sus múltiples vacíos. Para ganar también se requiere de suerte, es innegable. Del otro lado el inmenso poder del gol de @nacionaloficial lo transportó en andas a otra final. Definitivamente son los jugadores quienes, y en muchos casos pasa, los q llevan en andas a sus Dts.. es una bendición tener quien disimule en la cancha los desajustes propios de una imperita gestión…lo ideal es el complemento entre los q están afuera con los que están adentro del campo y este no es el caso. Además, sacó ventaja de tener la Liga como única competencia mientras su rival, con una nómina corta, de bate en dos frentes diferentes. Final propia de un torneo irregular y de nivel bajo. Es lo q hay!!!! Suerte…”, fue su publicación completa.

El cuadro Verdolaga logró su clasificación luego de superar con contundencia a Deportes Tolima con un marcador global de 4-1 en la semifinal.

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Tras ganar 0-1 en Ibagué con anotación de Alfredo Morelos, el equipo dirigido por Diego Arias selló la serie en el estadio Atanasio Girardot con una victoria 3-1 gracias a los goles de Jorman Campuzano, Andrés Felipe Román y Edwin Cardona.

Ahora, Atlético Nacional y Junior disputarán la gran final del fútbol colombiano en busca de una nueva estrella en el primer semestre de 2026.