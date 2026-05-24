¿Sablazo del Bayern Múnich a James Rodríguez? Llamativa publicación tras sus confesiones

Luego de que el colombiano James Rodríguez recordara en su serie documental que no le gustaba hacer bicicleta estática durante los entrenamientos bajo las órdenes de Niko Kovac, el Bayern Munich publicó un mensaje que muchos aficionados interpretaron como una indirecta para el ‘10’.

En el documental, James contó que chocó con algunos métodos del técnico croata durante su etapa en Alemania. Uno de los momentos más comentados fue cuando reveló que Kovac obligaba a los jugadores a realizar 30 minutos de bicicleta después de entrenar.

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“¿Qué voy para el Tour de Francia o qué? Yo soy jugador de fútbol”, dijo el cucuteño entre risas al recordar aquella época.

Pocas horas después de viralizarse ese fragmento, la cuenta en español del Bayern publicó una fotografía de Luis Díaz entrenando muy concentrado sobre una bicicleta estática.

La publicación iba acompañada de un mensaje que rápidamente despertó comentarios en redes sociales: “🚴‍♂️ ¡Los quiero ver activoooooos, mi genteeee! 🇨🇴”.

Muchos usuarios tomaron el posteo como un “sablazo” hacia James Rodríguez, especialmente por el contexto de sus recientes declaraciones. Otros, en cambio, creen que simplemente se trató de una publicación habitual del club destacando el trabajo físico de Luis Díaz, previo a la final de la Copa de Alemania que terminaron ganando.

Lo cierto es que el mensaje no pasó desapercibido y volvió a poner sobre la mesa la relación que tuvo James con Kovac durante su paso por el gigante alemán, una etapa en la que perdió protagonismo tras sentirse respaldado anteriormente por entrenadores como Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes.

Lucho Díaz y Bayern, campeones de la Copa de Alemania

Luis Díaz cerró su primera temporada con FC Bayern Munich de la mejor manera posible. El colombiano conquistó este sábado la DFB Pokal 2026 luego de que el conjunto bávaro venciera 3-0 al VfB Stuttgart en la gran final disputada en Berlín.

El guajiro fue titular y participó activamente en el ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany. Incluso, aportó una asistencia en una noche brillante para Harry Kane, quien se robó todos los reflectores con un triplete que sentenció el compromiso y aseguró el doblete doméstico para el Bayern.

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Con este nuevo trofeo, Luis Díaz ya suma tres títulos desde su llegada al club alemán: Supercopa de Alemania, Bundesliga y ahora Copa de Alemania. Además, alcanzó los 17 campeonatos en toda su carrera profesional, con Junior, Porto, Liverpool y ahora con el cuadro bávaro, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más exitosos de la actualidad.

El Bayern cerró una campaña dominante en el fútbol alemán. El equipo apenas perdió un partido en competiciones locales y contó con una ofensiva demoledora liderada por Kane y acompañada por el desequilibrio de Díaz, quien rápidamente se ganó un lugar importante en el esquema del club bávaro.

La final tuvo un primer tiempo equilibrado, con Stuttgart intentando incomodar al campeón alemán mediante presión alta. Sin embargo, en la segunda parte apareció la jerarquía del Bayern. Kane abrió el marcador de cabeza, amplió diferencias tras una jugada colectiva, con asistencia del colombiano, y cerró la goleada desde el punto penal para firmar una actuación histórica.

Ahora, Luis Díaz pasará rápidamente la página para unirse a la concentración de la Selección Colombia, que ya comienza a enfocarse en el Mundial de 2026. El atacante llega en uno de los mejores momentos de su carrera y con el impulso de haber conquistado todos los títulos locales posibles con el gigante alemán.