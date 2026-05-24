“Felicitaciones”, Luis Arturo Henao se la jugó y ya felicitó al DT campeón del fútbol colombiano

Luis Arturo Henao, panelista de ESPN, se la jugó y ya felicitó a Arias como técnico campeón del fútbol colombiano en el primer semestre de 2026, levantando un enorme debate en el que de manera sorprendente algunos no entendieron su menaje.

Esto se dio luego de conocerse que Atlético Nacional y Junior son los finalistas y serán los equipos que luchen por la estrella de mitad de año en la Liga de Colombia.

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El detalle es que sí o sí, Arias será el técnico campeón este semestre, bien sea de un bando o de otro, porque en el cuadro antioqueño dirige Diego Arias y en el barranquillero lo hace Alfredo Arias. No tiene falla alguna la predicción del estadígrafo

“Felicitaciones a Arias por su título de @LigaBetPlayD 2026-1”, apuntó en sus redes sociales.

Lo que parecía un simple chascarrillo por la casualidad del mismo apellido de los entrenadores, se convirtió en toda una polémica por algunos usuarios que no entendieron y comenzaron a reprochar su ‘atrevimiento’.

“Cual es la necesidad? Eche comportate como un periodista serio tan viejo y con estas mariqueras por eso hugo hillera te hizo llorar y renunciar al carrusel por cosas como estas madure”.

“Toda la razón. @JuniorClubSA no se presenten, es obvio que el Nacional ganará la serie, es imposible que la pierdan”.

“Luego sale a decir que el árbitro que la cancha que el sol que la lluvia que la brisa ...eres un ardido mal perdedor”.

“Como periodista eres una basura, desgraciadooooooooo, deberían sacarte de ESPN, sea objetivo e imparcial”.

Estos fueron solo algunos de los múltiples comentarios de respuesta que le llegaron al periodista por su mensaje con doble interpretación, pero el que muchos no entendieron.