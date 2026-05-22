“Yo soy jugador de fútbol”, James Rodríguez a Niko Kovac porque lo ponía a hacer bicicleta estática

La serie documental de James Rodríguez en Netflix sigue dejando declaraciones que están dando de qué hablar. Esta vez, el volante colombiano recordó algunos de los momentos más tensos que vivió con ciertos entrenadores durante su paso por Europa, especialmente en el Bayern Munich.

El ‘10’ de la Selección Colombia habló sobre las diferencias que tuvo con el técnico croata Niko Kovac, quien tomó el mando del club bávaro tras las salidas de Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes, dos entrenadores con los que James aseguró sentirse mucho más cómodo.

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“Cada entrenador tiene sus preferencias y yo no estaba dentro de ellas”, confesó el colombiano en la producción audiovisual, donde además explicó que la barrera del idioma y los métodos de trabajo de Kovac terminaron afectando su continuidad en Alemania.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando James recordó las exigencias físicas del técnico croata tras los entrenamientos. “Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta después de entrenar. Y yo le decía: ‘No, ¿qué voy para el Tour de Francia o qué? Yo soy jugador de fútbol’”, comentó entre risas.

El cucuteño explicó que durante su primer año en el Bayern encontró respaldo gracias a la presencia de Ancelotti y posteriormente Heynckes, quienes hablaban español y le dieron confianza dentro del campo. Sin embargo, con la llegada de Kovac todo cambió y terminó perdiendo protagonismo.

Aquella situación marcó el final de su etapa en Alemania y abrió nuevamente la puerta para su regreso al Real Madrid, donde tampoco logró consolidarse bajo el mando de Zinedine Zidane.

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Las declaraciones de James han generado múltiples reacciones entre aficionados y analistas, especialmente porque el colombiano dejó ver detalles internos sobre la relación que llegó a tener con varios de los técnicos más importantes de su carrera.