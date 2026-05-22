“No seguirá”, aseguran que otro club del FPC se cambiará nuevamente de sede

Ante la negativa por parte de la Alcaldía de entregar mil millones de pesos por cada temporada, uno de los equipos del fútbol profesional colombiano se volvería a mudar de sede, según versiones de prensa.

Se trata de Orsomarso, club de la categoría profesional de Ascenso en Colombia que actualmente milita en la ciudad de Barrancabermeja, a la que llegó procedente del Valle del Cauca y con la ilusión de la afición de llenar el vacío que dejó la marcha de Alianza Petrolera.

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Fue el periodista y corresponsal de Win Sports en dicha ciudad, Ariel Quiceno, el encargado de hacer pública la afirmación. Según él, los directivos del equipo habrían pedido esa suma por campaña a la Alcaldía y ante la negativa, se habría tomado la determinación de irse.

“𝐎𝐫𝐬𝐨𝐦𝐚𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫á 𝐞𝐧 #Barrancabermeja. Pasión Por El Deporte conoció que las directivas del club habrían solicitado una suma de 1.000 millones de pesos por temporada, cifra que la administración local no estaría en condiciones de asumir”, señaló el comunicador.

Un nuevo cambio de sede metería Orsomarso en un fútbol colombiano en el que para varios equipos se ha vuelto una constante el andar de ciudad en ciudad.