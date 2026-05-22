Sebastián Villa: su equipo tomó relevante decisión ‘tras la solicitud de Néstor Lorenzo’

Sebastián Villa - Foto: Redes sociales de Independiente de Rivadavia tomada el 6 de noviembre del 2025

Sebastián Villa se uniría en las próximas horas a la concentración de la Selección Colombia en la ciudad de Medellín, en donde trabajan con antelación varios de los jugadores incluidos por Néstor Lorenzo en su prelista de convocados y en donde está el extremo.

Precisamente, al respecto, versiones de prensa aseguran que su equipo, Independiente Rivadavia, lo liberó para que pueda ir a dicha concentración de la que no han hecho parte todos los llamados, ejemplo Jhon Jáder Durán que se entrena en su casa, pese a también estar en Medellín por estos días.

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Fue el propio presidente del equipo argentino el que habría confirmado la libración del atacante, según señaló el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez.

“SEBASTIAN VILLA El Presidente de Independiente Rivadavia me dice que el club ha liberado a Villa para que viaje a Colombia a unirse al campamento de la Selección 🇨🇴

Sobre el supuesto fichaje de Boca el dirigente 🇦🇷 asegura que por ahora no hay nada, el libro de fichajes no está abierto y si no es convocado al mundial debe volver para jugar los 16vos de final de la Copa Argentina ante Tigre”, señaló.

Adicional a esto, la situación se habría dado por pedido del propio Néstor Lorenzo, según aseguró el periodista de TyC Sports en Argentina, Germán García, que indicó: “Independiente Rivadavia liberará esta noche a Sebastián Villa para estar a disposición de la Selección Colombia 🇨🇴, tras la solicitud de Néstor Lorenzo. Viajará mañana desde Caracas a Bogotá”.

Gol de Sebastián en medio de la polémica

Más allá de todas las polémicas que se han tejido por su inclusión en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026, Sebastián Villa está hablando dentro del terreno de juego y este jueves se reportó, con gol, cargado de polémica, y asistencia.

Fue en el duelo de visitante de su equipo, Independiente Rivadavia ante La Guaira de Venezuela que el colombiano se hizo sentir.

Primero, apareció a los 20 minutos de partido para poner un centro preciso a la cabeza de Alex Arce que conectó para abrir el marcador.

Pese a que Diego Osio logró igualar de manera parcial, el extremo de nuestro país volvió a decir presente, pero esta vez como anotador.

Fue a los 34 minutos que el número 22 de la visita inició la jugada, cediendo el balón a Matías Fernández que se inventó un jugadón, picando el balón al área en donde volvió a aparecer Sebastián Villa para empalmar de aire y poner el 2-1 en el marcador.

Sin embargo, esta anotación estuvo cargada de polémica porque la juez de línea levantó la bandera y se quedó con la misma arriba desde el pase de Villa a Fernández en media cancha. Tras la revisión del VAR, se señaló habilitado al jugador y se validó el gol. Sin embargo, los jugadores de La Guaira protestaron sobremanera alegando que la bandera de la juez se mantuvo arriba y daban por cancelada la jugada.

Los reclamos fueron desestimados ante la falta de fuera de lugar y el árbitro principal validó el gol de Sebastián Villa en el juego que terminó 4-2 en favor de la visita.