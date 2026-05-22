Se acaba una era: Manchester City confirmó la salida de Pep Guardiola después de 10 años y ya se conoce su posible reemplazo

Lo que parecía una posibilidad terminó convertido en comunicado oficial. Manchester City confirmó que Pep Guardiola dejará de ser su entrenador este verano, cerrando una etapa histórica de 10 años en la que el técnico catalán transformó por completo al club y marcó una época en el fútbol inglés.

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El anuncio fue publicado por el propio City en su página web bajo el título “Guardiola to step down after incredible decade as City Manager”. Allí, la institución informó que el entrenador dará un paso al costado después de una década al mando, desde su llegada en julio de 2016.

Manchester City hizo oficial la salida de Guardiola

De acuerdo con el comunicado del club, Guardiola dejará el cargo este verano después de ganar 20 títulos importantes, cifra que lo convierte en el entrenador más exitoso en la historia del Manchester City. Contra todo pronóstico para quienes pensaban que todavía podía cumplir el año restante de contrato, el catalán decidió cerrar su ciclo antes de lo previsto.

La noticia llega después de una temporada que no terminó como el City esperaba en Premier League, especialmente luego de que Arsenal se quedara con el título. Sin embargo, eso no borra el tamaño de una era que cambió la manera en la que el equipo compitió, ganó y se instaló entre los gigantes de Europa.

Guardiola no solo acumuló trofeos. También dejó una identidad de juego, una forma de dominar partidos y una exigencia competitiva que llevó al City a niveles que antes parecían lejanos. Desde su llegada, el club dejó de ser un proyecto poderoso para convertirse en una referencia mundial.

Una década que cambió al City

El legado de Pep en Manchester es enorme. Bajo su dirección, el equipo ganó múltiples Premier League, copas locales y la Champions League que el club perseguía desde hacía años. El punto más alto llegó con el triplete de 2023, cuando el City conquistó Premier, FA Cup y Champions en una temporada que quedó marcada como la más grande de su historia.

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The Guardian reportó que Guardiola se despedirá al final de la temporada, pese a tener todavía contrato vigente, y que su último partido sería ante Aston Villa en el Etihad Stadium. El club, además, ya prepara homenajes para dejar marcada su huella de manera permanente.

Entre esos reconocimientos aparece la decisión de renombrar la grada norte ampliada del Etihad como “Pep Guardiola Stand” y encargar una estatua en su honor. Preocupante para cualquier técnico que llegue después, claro, porque reemplazar a alguien con ese peso no será una tarea sencilla.

¿Quién tomaría el relevo?

Medios ingleses han señalado a Enzo Maresca como el principal candidato para asumir el cargo. Maresca ya conoce la casa, pues hizo parte del cuerpo técnico de Guardiola en la temporada 2022-23, antes de seguir su propio camino como entrenador.

El reto para el próximo técnico será enorme. No se trata solamente de ganar partidos, sino de administrar un vestuario acostumbrado a competir por todo y una hinchada que durante 10 años vivió bajo la exigencia de uno de los mejores entrenadores de la historia.

Se espera que Manchester City entregue más detalles sobre la transición en los próximos días. Por ahora, lo único seguro es que se termina una de las eras más importantes del fútbol moderno. Guardiola llegó para cambiar al City y se va dejando una huella difícil de igualar: títulos, estilo, dominio y una década que ya hace parte de la historia grande del club.