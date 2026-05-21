Se definen los finalistas de la liga BetPlay Dimayor: Las dos series están abiertas

La Liga BetPlay 2026-I entra en su punto más caliente. Tras unos partidos de ida cerrados y cargados de tensión, las semifinales quedaron completamente abiertas y ahora Barranquilla y Medellín definirán a los finalistas del campeonato.

En el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, el 1-1 de Bogotá dejó sensaciones encontradas. Santa Fe tuvo momentos de dominio en El Campín, pero volvió a mostrar dificultades para sostener la ventaja en una serie de alta presión. Junior, en cambio, salió fortalecido por el resultado y por cerrar la llave en casa, ahora en el estadio Romelio Martínez.

La serie también carga antecedentes recientes importantes. En enero, Santa Fe goleó a Junior en la Superliga colombiana y conquistó el título con un contundente global de 4-1, un golpe que todavía se menciona en la previa y que podría influir en lo anímico.

El cuadro cardenal apuesta nuevamente por la experiencia de Hugo Rodallega y por el equilibrio en el mediocampo para intentar resistir el ambiente barranquillero. Junior, por su parte, parece llegar más cómodo desde lo emocional: el equipo encontró respuestas ofensivas en el primer juego y sabe que un triunfo simple le bastará para avanzar. La presión estará en Santa Fe, obligado a recuperar contundencia fuera de Bogotá y a soportar un escenario históricamente adverso.

La otra semifinal tiene un panorama distinto, pero igual de apretado. Atlético Nacional golpeó primero al vencer 1-0 a Deportes Tolima en Ibagué gracias al tanto de Alfredo Morelos, resultado que le permitió quedarse con una ventaja valiosa antes de definir en el Atanasio Girardot.

Nacional llega fortalecido por su eficacia y por el impulso de una plantilla que parece haber encontrado solidez en el momento decisivo del semestre. El conjunto antioqueño, además, tendrá el respaldo de un estadio lleno y la tranquilidad de jugar con la ventaja en el marcador global. Tolima, mientras tanto, necesitará una actuación mucho más agresiva en Medellín, especialmente en ataque, donde le costó generar peligro real durante la ida.

El equipo pijao también carga con antecedentes recientes que ponen en duda su capacidad de reacción en instancias definitivas. Ahora, el reto será demostrar que tiene carácter para remontar en una de las plazas más difíciles del país y ante un rival que rara vez perdona en casa.

Además, hay factores individuales que pueden inclinar la balanza. En Santa Fe, la eficacia de Rodallega y la seguridad defensiva serán claves, mientras que Junior confía en su velocidad por bandas para desequilibrar. En Medellín, Nacional apuesta por la jerarquía de Morelos, mientras Tolima necesita mayor peso en el último tercio.

Las semifinales de vuelta se jugarán este sábado: Nacional y Tolima abrirán la jornada en Medellín, mientras Junior y Santa Fe cerrarán la noche en Barranquilla, en una doble cita que promete emociones, tensión y un lugar en la gran final.