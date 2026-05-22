Millonarios dejó ir a talentoso delantero y en Europa lo recibieron con bombos y platillos

Beckham David Castro ya empezó a vivir su nueva etapa en el fútbol europeo. El extremo cartagenero fue recibido oficialmente por su nuevo equipo en Europa, el mismo que le dio la bienvenida mediante una publicación en Instagram y confirmó su llegada como uno de los refuerzos para la próxima temporada.

El mensaje del club fue breve, pero bastante claro: “𝑩𝑬𝑵𝑽𝑬𝑵𝑼𝑻𝑶 𝑩𝑬𝑪𝑲𝑯𝑨𝑴 🤍🖤 Dalla Colombia arriva il secondo rinforzo per la prossima stagione! ✨”.

En español, la publicación traduce: “Bienvenido, Beckham. Desde Colombia llega el segundo refuerzo para la próxima temporada”. Como quien dice, el Lugano ya empezó a presentar públicamente al colombiano como parte de su nuevo proyecto deportivo.

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Beckham Castro de Millonarios llega al fútbol suizo

La llegada de Beckham Castro al Lugano marca un paso importante en su carrera. Después de varios días de versiones de mercado, reportes en Colombia indicaron que el futbolista tenía todo encaminado para cerrar su salida de Millonarios y firmar con el club suizo.

Caracol Radio había informado que el jugador viajó rumbo a Suiza para presentar exámenes médicos y cerrar su vinculación, en una transferencia que le permitiría vivir su primera experiencia en el exterior. Futbolred también señaló que la negociación rondaría el millón de dólares, una cifra importante para Millonarios por tratarse de un jugador formado en su estructura.

Castro llega a un equipo que compite en la primera división de Suiza y que suele tener participación internacional, un escenario ideal para que el colombiano empiece a mostrarse en Europa. El reto, claro, será adaptarse rápido a un fútbol distinto, con mayor exigencia táctica y física.

El recorrido de Beckham David Castro

Beckham David Castro Espinosa nació en Cartagena y desde muy joven empezó a llamar la atención por su nombre y por sus condiciones como atacante. Según los registros de su carrera, sus primeros pasos fueron en escuelas y equipos de formación como Chiqui Orozco, Academia de Crespo, Estudiantil y Aston Villa de Cali.

Después llegó a Millonarios, donde terminó de consolidarse como una de las apuestas juveniles del club. En el equipo embajador hizo proceso en divisiones menores y posteriormente debutó como profesional en 2023. Ese año empezó a ganar espacio, marcó goles importantes y también hizo parte del plantel que fue campeón de la Liga colombiana.

Millonarios Millonarios vs O'Higgins - Copa Sudamericana 2026 Foto tomada de la cuenta de X: @Millosfcoficial (06/04/2026)

En 2024 tuvo una etapa a préstamo en La Equidad, donde sumó minutos y continuidad en primera división. Esa experiencia le ayudó a regresar con más recorrido a Millonarios, club en el que volvió a competir antes de que apareciera la oportunidad europea.

Para Beckham Castro, el fichaje por Lugano representa algo más que un cambio de equipo. Es la posibilidad de entrar al mercado europeo, competir en una liga organizada y abrirse camino en un fútbol donde muchos jugadores colombianos buscan consolidarse.

El extremo llega con velocidad, desequilibrio y perfil ofensivo, pero también con la necesidad de demostrar que puede sostener rendimiento lejos de casa. Ya no se trata solamente de ser una promesa de Millonarios, sino de responder en un club que lo presenta como refuerzo para la próxima temporada.

Por ahora, Lugano ya le abrió la puerta con un “Benvenuto Beckham”. Ahora el turno será del colombiano: adaptarse, ganarse un lugar y empezar a escribir su propia historia en Suiza.

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