¿Franco Armani a Millonarios?, una versión genera eco en el fútbol colombiano

Franco Armani, portero campeón del Mundo con Argentina en Catar 2022, ha comenzado a sonar en las últimas semanas para regresar al fútbol colombiano y una nueva versión ha dejado en el aire la posibilidad de que Millonarios sea una opción.

Pese a que inicialmente se habló de que Atlético Nacional, club con el que es uno de los máximos ganadores en la historia y campeón de Copa Libertadores en 2016, surgió una nueva posibilidad que, según versiones de prensa, no se descartaría también al cuadro Albiazul como posible opción.

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Fue el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, el encargado de referenciar que el propio Nikos Petropulos, representante del jugador, le señaló que están dispuestos a escuchar una posible oferta.

“Le pregunte a Nikos Petropulos, Representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero 🇦🇷 juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en Dic/2026 PERO se podría arreglar su salida en Junio”, reseñó el periodista.

Ya sin el rol de titular indiscutido de River Plate, la posible salida de Franco Armani se podría adelantar y aparte de Atlético Nacional, ahora Millonarios comienza a hacer ruido en el radar. ¿Posibilidad real o humo para meter presión ante otras negociaciones?