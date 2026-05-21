Exjugadores de Santa Fe pasaron de ser ‘garzas’ a apoyar a Paloma Valencia en su campaña

La primera vuelta de las presidenciales está a la vuelta de la esquina y los candidatos siguen sumando alianzas más allá de lo político. Muestra de esto fue el apoyo de varios reconocidos futbolistas que hicieron parte de las filas de Santa Fe que se unieron a la campaña de Paloma Valencia.

Mediante un clip, varios referentes del equipo capitalino hicieron oficial su apoyo a Valencia, imágenes en las que se les ve jugando un ‘picadito’ con una botarga de Paloma. Los protagonistas del video son nada más y nada menos que Juan Daniel Roa, Leider Preciado, Yulian Anchico y Agustin Julio.

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Leyenda de la Selección Colombia remató con la derecha y confirma alianza con De la Espriella; hay comunicado

En un movimiento que ha sacudido tanto el tablero político como el deportivo, uno de los máximos referentes en la historia del fútbol colombiano ha hecho oficial su apoyo a Abelardo De La Espriella, bajo una premisa clara: “rescatar al país de lo que denomina una crisis profunda”.

Fiel a su estilo directo, Faustino Asprilla utilizó metáforas futbolísticas para justificar su adhesión, afirmando que se une al proyecto del abogado y candidato para “sacar a Colombia del fondo de la tabla” y trabajar por una “Patria firme, libre y con rumbo”. Para el “Tino”, la situación actual del país requiere de un equipo decidido a revertir los resultados negativos de las últimas temporadas gubernamentales.

La respuesta de De La Espriella no se hizo esperar. El candidato recibió el apoyo con entusiasmo, calificando al exfutbolista como un símbolo de esfuerzo, disciplina y orgullo nacional. “El Tino lo soñó, se inspiró, trabajó y conquistó todo lo que se propuso”, señaló De La Espriella en sus redes sociales, devolviendo el gesto de confianza y enfatizando que esta alianza no es un respaldo individual, sino un llamado a “ponerse la camiseta” por el país en un momento decisivo.

Sin embargo, la jugada no ha estado exenta de polémicas. La adhesión se vio empañada por una fuerte reacción en redes sociales. El descontento de varios sectores surgió luego de que Asprilla utilizara imágenes o referencias a figuras actuales como Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao García para impulsar la campaña de De La Espriella.

Esta estrategia fue interpretada por muchos internautas como un uso indebido de la imagen de los ídolos vigentes de la Selección para fines políticos, lo que desató una ola de críticas y “vaciadas” virtuales contra el tulueño. Pese a los señalamientos, desde el comando de campaña aseguran que Colombia necesita una “selección de ciudadanos dispuestos a ganar el partido más importante: recuperar la Patria”.

“Dedícate a los caballos y los condones, viejo. Ve de fiesta con un par de chicas, pero no te pongas a hablar de política, no ensucies con los codos, porfa. No te sumes al 99% de los babosos que repiten una frase ridícula y no tienen idea de país o democracia”, “Este imbécil metiendo en el saco de la bestialidad a jugadores que si hicieron algo por su vida con el fútbol y no se quedaron metiendo droga y trago”, y “No Tino usted no necesita levantarse de la mesa. Usted no hace parte de esa mesa por irresponsable, toma trago, disipado y porque prefirió la pericia a ser un jugador histórico”,fueron algunas de las críticas a Asprilla.