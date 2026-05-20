‘Dibu’ Martínez confesó que jugó la final de la Europa League con un dedo roto

Aston Villa volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la UEFA Europa League 2025/26 tras derrotar 3-0 al Friburgo en el Vodafone Park de Estambul. Sin embargo, una de las historias más impactantes de la noche tuvo como protagonista al arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien confesó después del partido que disputó la final con un dedo fracturado.

El campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 reveló en entrevista con ESPN que sufrió la lesión durante la entrada en calor previa al compromiso. A pesar del dolor y la dificultad para controlar el balón, decidió mantenerse bajo los tres palos y fue clave para sostener el arco en cero en una nueva conquista europea del conjunto inglés.

Vea acá: “Ni siquiera sé dónde estoy”, divertida confesión de Egan Bernal tras etapa en el Giro de Italia

“Me rompí el dedo en la entrada en calor, pero no hay mal que por bien no venga. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, expresó el arquero tras la celebración.

Martínez apareció en el campo con una visible venda en uno de sus dedos y, aunque durante el partido no se conocía la gravedad de la molestia, después confirmó que se trató de una fractura. El argentino destacó que la experiencia y el trabajo silencioso fueron determinantes para responder en un escenario de máxima exigencia.

“Toda mi experiencia, todos mis entrenamientos que nadie ve hoy dieron sus frutos”, agregó el guardameta.

Aston Villa, campeón 30 años después

El equipo dirigido por el español Unai Emery dominó la final ante el Friburgo y se quedó con el título gracias a los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers. La conquista significó el regreso de Aston Villa a la élite continental y su primer trofeo importante desde la Copa de la Liga obtenida en 1996.

Además, el club de Birmingham aseguró su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League como campeón del torneo europeo.

La campaña de Aston Villa fue prácticamente impecable. El conjunto inglés cerró la competencia con 15 partidos disputados, 13 victorias y apenas dos derrotas, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen.

Unai Emery, el amo de la Europa League

Más allá de la actuación del ‘Dibu’, la final también sirvió para ratificar el legado de Unai Emery en competiciones europeas. El entrenador español alcanzó su quinto título de Europa League, ampliando su récord como el técnico más ganador en la historia del torneo.

Sus anteriores coronas habían llegado con Sevilla, donde consiguió tres títulos consecutivos, y posteriormente con Villarreal. Ahora sumó una nueva estrella con Aston Villa, club al que devolvió al primer plano internacional.

El foco ya está en el Mundial

Tras celebrar la conquista europea, Emiliano Martínez también habló sobre el futuro inmediato con la Selección Argentina y dejó claro que su mente ya apunta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Estoy muy feliz. Ahora disfrutar con los chicos que hace mucho que no disfrutamos y después enfocarme en el Mundial”, concluyó el arquero argentino tras otra noche inolvidable en su carrera.