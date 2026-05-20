¡Unai más! Aston Villa, campeón de la Europa League

Sí, Aston Villa se coronó campeón, pero es imposible no comenzar destacando el nombre de su entrenador, Unai Emery, que es sinónimo de Europa League, competencia en la que se consolidó como el hombre más laureado al sumar su quinta corona.

El equipo de Birmingham, cercano a Colombia por las actuaciones de Juan Pablo Ángel, Carlos Alberto Sánchez y Jhon Jáder Durán, se quedó con el título de la temporada 2025/26 al vencer 3-0 al Friburgo que no pudo estrenarse con título en su primera final continental.

Youri Tielemans (41’), Emiliano Buendía (45+3’) y Morgan Rogers (58’), fueron los artífices de la nueva conquista europea de los villanos, que en 1982 se coronaron en la Liga de Campeones y también con la Supercopa; además de la extinta Intertoto en 2001.

La resistencia de los alemanes no logró llegar al entretiempo, ante el control y posterior aprovechamiento de opciones por parte de los ingleses que festejaron un título luego de 30 años. Desde la Copa de la Liga en 1996 databa su último título.

El legado de Emery

Para el entrenador español pareciera ser un día más en su oficina favorita. Ya era el DT con más títulos en la Europa League y con esta nueva conquista llegó a cinco coronas. Sus anteriores títulos fueron con Sevilla (3) y con Villarreal (1). El amo y señor del certamen.

El camino al título villano

Los Leones ingleses dominaron de principio a fin la competencia. En la fase de Liga, lograron los mismos 21 puntos que el líder, Lyon, y solo la diferencia de gol los dejó en el segundo lugar. 7 victorias y solo una derrota en esta primera ronda. Bologna, Feyenoord, GA Eagles (único que lo superó 2-1), Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Basilea, Fenerbahce y RB Salzburgo fueron sus rivales.

Posteriormente, en las fases de eliminación directa, las victorias fueron su principal denominador, con solo una nueva derrota en su andar. En octavos, venció por duplicado al Lille (0-1 y 2-0); en cuartos también fue doble victoria contra Bologna (1-3 y 4-0), mientras que en semifinal tuvo su segunda derrota, al caer 1-0 en la ida ante Nottingham Forest, pero selló su paso a la final con un contundente 4-0 en la vuelta.

15 partidos, 13 victorias y solo 2 derrotas para un merecido título. Unai más para Emery y para Aston Villa que gritó: campeón de la Europa League 2025/26.