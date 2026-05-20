“Ni siquiera sé dónde estoy”, divertida confesión de Egan Bernal tras etapa en el Giro de Italia

La exigencia de un Giro de Italia y la correría de moverse a diario entre ciudades durante tres semanas genera que hasta el sentido de ubicación se altere, algo que le pasó a Egan Bernal (Netcompany INEOS) que no ocultó esta situación, al dejar en claro que ni sabía en qué ciudad estaba.

Estas declaraciones llegaron al final de la etapa 11 de la Corsa Rosa, que se disputó entre Porcari (Paper District) y Chiavari, sobre 195 kilómetros en una jornada en la que se impuso el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team).

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Al ser cuestionado sobre la fracción, el corredor colombiano señaló que “Hizo bastante calor. Y creo que la etapa después del día de crono siempre se supercomplicada, pero bueno, no, creo que el ideal era mantener a Thymen (Arensman) en buena posición y creo que lo logramos”.

Allí, llegó la pregunta del periodista, que le indagó: “En esta ciudad (Chiavari) usted en el 2020 llegó a una etapa, creo que quedó segundo. ¿le trae buenos recuerdos esta ciudad?”.

Lejos de la respuesta esperada por el periodista, el ciclista se llenó de sinceridad y apuntó: “Eh, no, no tenía ni idea, no me acordaba, la verdad. La verdad es que ni siquiera sé dónde estoy. La verdad, uno va a etapa por etapa y ni siquiera sabe en qué parte de Italia está, pero bueno, no, chévere”.

Egan Bernal lo dejó claro, el despertar un día en una ciudad y dormir en otra, por un lapso prolongado, hace que en muchos casos los participantes de las competencias de ciclismo ni sepan en qué ciudad está parados.