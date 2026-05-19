Atención Colombia: Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de Portugal que irá en busca de su primer Mundial

Portugal ya empezó a mostrar sus cartas para el Mundial 2026 y lo hizo con una lista que, como era de esperarse, tiene a Cristiano Ronaldo como el nombre que se roba buena parte de los reflectores. El delantero de 41 años fue incluido por Roberto Martínez en la convocatoria portuguesa y se alista para disputar su sexta Copa del Mundo, un registro histórico para un futbolista que lleva casi dos décadas sosteniendo un protagonismo enorme con su selección.

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La Federación Portuguesa de Fútbol había anunciado que este martes 19 de mayo se conocerían los elegidos para el torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, y el seleccionador no se guardó demasiadas sorpresas en una nómina cargada de experiencia, talento y nombres de peso en las principales ligas europeas.

Cristiano Ronaldo, otra vez al frente de Portugal

De acuerdo con EFE, Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal para el Mundial 2026, torneo que sería el sexto y último de su carrera. El atacante de Al Nassr viene de mantenerse como una de las grandes referencias del equipo nacional y, aunque su edad ya invita a pensar en el cierre de una etapa, su presencia sigue teniendo un peso deportivo, simbólico y mediático bastante importante.

Contra todo pronóstico para quienes hace años hablaban de un recambio definitivo, Cristiano sigue ahí. No solo como una figura histórica, sino como un futbolista que Roberto Martínez continúa considerando dentro del proyecto. En la lista también aparecen jugadores llamados a sostener el presente y el futuro de la selección, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Rúben Dias y Nuno Mendes.

La lista de Portugal para el Mundial 2026

La convocatoria portuguesa reúne una base bastante reconocible, con futbolistas que militan en clubes de Inglaterra, España, Francia, Italia, Arabia Saudita y Portugal. Entre los arqueros aparecen Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho, una zona en la que el portero del Porto parte como uno de los nombres fuertes.

En defensa, Roberto Martínez incluyó a jugadores como Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo. Se trata de una línea con laterales de mucho recorrido ofensivo y centrales acostumbrados a competir en escenarios de alta exigencia.

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En el mediocampo, Portugal cuenta con una nómina más que interesante. Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva aparecen como alternativas para una zona en la que la selección puede mezclar recuperación, manejo de pelota, llegada al área y creatividad. Preocupante para cualquier rival, porque si algo tiene este equipo es capacidad para juntar buen pie sin perder intensidad.

En ataque, además de Cristiano Ronaldo, figuran João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos. Con ese grupo, Portugal tendrá variantes para jugar con extremos, delanteros móviles o un ‘9’ más fijo, dependiendo del rival y del momento del partido.

Una selección que llega con chapa de candidata

Portugal no llegará al Mundial 2026 como un equipo más. La generación que acompaña a Cristiano tiene talento suficiente para competir de tú a tú con cualquier selección grande, y Roberto Martínez tendrá la responsabilidad de convertir esa cantidad de nombres importantes en un equipo realmente sólido.

El reto no es menor. Portugal ha tenido planteles competitivos en los últimos torneos, pero todavía le falta ese golpe definitivo en una Copa del Mundo. La presencia de Cristiano vuelve a ponerle un componente emocional a la historia, porque cada partido puede sentirse como una despedida mundialista del máximo referente de su selección.

Se espera que en los próximos días se aclaren detalles finales de la nómina y la preparación rumbo al debut. Por ahora, Portugal ya tiene su lista y Cristiano Ronaldo vuelve a aparecer en el centro de la escena. Lo que faltaba para hacer todavía más especial el Mundial: una nueva oportunidad para que el portugués busque el único gran título que le falta con su país.