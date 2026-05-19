¿Panini actualizaría láminas del Mundial 2026? Neymar sería el gran caso que abriría la discusión

Álbum Panini y Neymar - Fotos: Redes sociales de Panini y de Brasil el 19 de mayo del 2026

El álbum Panini del Mundial siempre despierta una emoción particular entre los hinchas, coleccionistas y hasta quienes juran que ya no compran sobres, pero terminan buscando la lámina difícil en cualquier tienda. Sin embargo, con la edición de la Copa del Mundo 2026 apareció una pregunta bastante llamativa: ¿la marca podría actualizar algunas láminas por jugadores que fueron convocados, pero no aparecieron inicialmente en la colección?

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La duda no salió de la nada. El caso más llamativo es el de Neymar, quien no fue incluido entre las láminas iniciales de Brasil en el álbum oficial del Mundial 2026, pese a que finalmente fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar la Copa del Mundo con la ‘Canarinha’. Lo que faltaba para los coleccionistas: tener el álbum oficial, pero no encontrar a una de las figuras más reconocidas del fútbol brasileño en los últimos años.

¿Por qué Neymar no aparece en el álbum Panini?

De acuerdo con Globo Esporte, la elección de los jugadores que aparecen en la colección de Brasil no fue hecha por Ancelotti ni por la comisión técnica de la Selección, sino por un equipo especializado de Panini en Italia. La marca analiza convocatorias recientes, rendimiento y probabilidades de que cada futbolista esté en el Mundial.

En el caso de Neymar, su ausencia se entiende por el momento deportivo que atravesaba cuando se definió la colección. Las lesiones, su irregularidad y la incertidumbre sobre su regreso a la Selección hicieron que no entrara dentro de los 18 futbolistas brasileños escogidos para el álbum.

Pero contra todo pronóstico, el panorama cambió. Neymar terminó siendo incluido en la lista final de Brasil, según reportó TalkSport, lo que dejó un desajuste evidente entre el álbum y la convocatoria definitiva. No es que Panini haya cometido necesariamente un error, sino que el fútbol volvió a demostrar que las listas pueden cambiar más rápido que una impresión masiva de cromos.

¿Panini puede sacar láminas nuevas?

Por ahora, Panini no ha confirmado oficialmente un paquete de actualización para el Mundial 2026. Ese punto es clave, porque no se puede afirmar que la marca ya vaya a corregir o reemplazar láminas de la colección actual.

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Sin embargo, hay un antecedente importante. En el Mundial de Qatar 2022, Panini lanzó un “Update Set” oficial con 80 cromos. Según la propia tienda de Panini España, 79 de esas láminas correspondían a jugadores nuevos que no habían sido incluidos inicialmente en la colección y que reemplazaban a futbolistas que no participaron en el torneo.

Ese antecedente deja abierta la posibilidad de que algo similar ocurra para 2026, especialmente porque este será el primer Mundial con 48 selecciones y una colección mucho más amplia. Panini España describe la edición de 2026 como el álbum oficial dedicado al primer torneo mundialista con ese formato ampliado en Norteamérica.

Los Extra Stickers no son lo mismo

Otro punto que puede generar confusión es la existencia de los llamados Extra Stickers. Panini explicó que estos son cromos adicionales incluidos de forma aleatoria en los sobres de la colección 2026, aproximadamente uno cada 100 paquetes. Además, tienen una imagen de acción, un diseño distinto y no llevan número en la parte trasera.

Eso sí, estos Extra Stickers no significan necesariamente una actualización de convocatorias. Son parte del coleccionismo especial de la edición, pero no reemplazan, al menos por ahora, a un eventual paquete oficial de actualización como el que sí existió en Qatar 2022.

¿Qué pasaría con Neymar?

Si Panini decide repetir la estrategia de 2022, Neymar sería uno de los nombres más fuertes para aparecer en un posible set complementario. Su caso tiene todos los ingredientes: no salió en el álbum inicial, fue convocado por Brasil y sigue siendo una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial.

Preocupante para los coleccionistas sería que no hubiera actualización, porque el álbum quedaría con ausencias importantes frente a las listas definitivas. Pero, por ahora, lo más responsable es decir que la posibilidad existe por antecedentes, no porque haya un anuncio confirmado.

Se espera que, con las convocatorias definitivas y el avance hacia el Mundial, Panini pueda aclarar si repetirá el modelo de actualización. Mientras tanto, Neymar quedó convertido en el ejemplo perfecto de cómo el fútbol y los álbumes también juegan su propio partido antes de que ruede la pelota.