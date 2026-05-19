Jhon Jader Durán reapareció viendo un partido del Envigado mientras crecen las dudas por su futuro y la Selección Colombia

Jhon Jáder Durán volvió a aparecer públicamente en Colombia y, como suele pasar con él, su presencia no pasó desapercibida. El delantero antioqueño estuvo en el Polideportivo Sur viendo el partido entre Envigado y Deportes Quindío, un encuentro especial para el equipo naranja, pero también un momento que terminó abriendo conversación por el presente incierto del atacante.

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Lo que faltaba para una historia que ya venía cargada de rumores, críticas y dudas deportivas: Durán regresó al lugar donde empezó a formarse como profesional, justo en medio de una etapa bastante delicada de su carrera. El atacante está en Colombia mientras se resuelve su situación con el Zenit de Rusia y mientras espera saber si finalmente tendrá un lugar en la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Durán estuvo viendo a Envigado contra Quindío

De acuerdo con El Colombiano, Durán estuvo el lunes en “El Poli” acompañando a Envigado, el club en el que se formó antes de dar el salto al fútbol internacional. El compromiso ante Quindío definía al equipo naranja como finalista del Torneo BetPlay, por lo que su presencia también tuvo un componente emotivo y de sentido de pertenencia.

Además, Infobae y RCN reportaron que las cámaras de Win Sports captaron al delantero en uno de los palcos del Polideportivo Sur durante el partido. Para los hinchas de Envigado, verlo otra vez en casa tuvo un significado especial, pero para muchos seguidores de la Selección Colombia también fue inevitable conectar esa imagen con la pregunta que hoy rodea su nombre: ¿le alcanzará para ir al Mundial?

Su presente en clubes sigue generando críticas

El problema para Durán es que su talento no está en discusión, pero su continuidad sí. En los últimos meses, el delantero ha estado en medio de un panorama complejo, marcado por pocos minutos, cambios de equipo, versiones sobre su comportamiento y una actualidad que no termina de darle tranquilidad ni a él ni a quienes lo ven como una alternativa importante para el ataque de Colombia.

A esto se suma que Zenit informó recientemente que el jugador y la directiva acordaron una licencia por circunstancias personales. Según el comunicado citado por medios nacionales, el club ruso anunciará posteriormente la fecha de regreso del colombiano. Ese detalle abrió más interrogantes, especialmente porque se da en una etapa clave, cuando la Selección Colombia está cerca de definir el grupo que irá al Mundial.

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Contra todo pronóstico, Durán sigue teniendo una puerta abierta. La Federación Colombiana de Fútbol publicó la prelista de convocados de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026, y el delantero aparece dentro de ese grupo inicial que busca quedarse con uno de los 26 cupos definitivos.

¿Durán puede ir al Mundial?

La respuesta, por ahora, es que todavía tiene posibilidades, pero no parece tener nada asegurado. Gol Caracol informó que Durán está a disposición de la Selección Colombia y que el equipo nacional tendrá una concentración informal en Medellín antes de definir la convocatoria final.

Preocupante para el atacante sería que las dudas por su ritmo competitivo terminen pesando más que sus condiciones. Durán tiene potencia, gol, personalidad y un perfil que no abunda en el fútbol colombiano, pero también llega con una carga de críticas que se ha ido acumulando por sus decisiones recientes y por la falta de continuidad.

Se espera que Néstor Lorenzo tome una decisión en los próximos días. Mientras tanto, la imagen de Durán en Envigado resume bastante bien su momento: volvió a sus raíces, está cerca del entorno de la Selección y quiere meterse en el Mundial, pero todavía necesita despejar demasiadas dudas para ganarse un lugar definitivo.