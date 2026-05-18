Colombia ya conoce sus rivales: RD del Congo revela prelista para el Mundial y lanza advertencia al Grupo K

La expectativa por el Mundial 2026 se traslada ahora al análisis de los rivales. La República Democrática del Congo ha oficializado su prelista de convocados, confirmando que su regreso a la cita máxima tras 52 años de ausencia no será un simple trámite. El equipo africano, que compartirá el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, llega con una nómina blindada por figuras de la Premier League y el fútbol europeo, convirtiéndose en el primer gran examen para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

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Un regreso histórico: De Zaire 1974 a la gloria en 2026

Los “Leopardos” sellaron su clasificación de forma heroica tras vencer a Jamaica en el repechaje intercontinental. Bajo el mando del estratega francés Sébastien Desabre, el seleccionado congoleño ha logrado estructurar un bloque defensivo sólido y un ataque vertiginoso que evoca la potencia física de su histórica participación en Alemania 1974. Tras finalizar segundos en su eliminatoria detrás de Senegal, el equipo se ubica hoy en el puesto 46 del Ranking FIFA, pero su valor de mercado sugiere un nivel muy superior.

Las estrellas que deberá referenciar Colombia

La nómina presentada por Desabre cuenta con nombres que brillan en las ligas más competitivas del mundo, lo que obligará a la zona defensiva de Colombia a estar en máxima alerta:

Yoane Wissa (Newcastle United): El delantero centro es la principal carta de gol. Con un valor de 30 millones de euros, su velocidad y olfato en el área lo posicionan como una de las amenazas más serias del Grupo K.

El delantero centro es la principal carta de gol. Con un valor de 30 millones de euros, su velocidad y olfato en el área lo posicionan como una de las amenazas más serias del Grupo K. Aaron Wan-Bissaka (West Ham United): El lateral derecho aporta una solvencia institucional de élite. Su capacidad para el “tacle” y los duelos individuales será el gran obstáculo para los extremos colombianos como Luis Díaz.

El lateral derecho aporta una solvencia institucional de élite. Su capacidad para el “tacle” y los duelos individuales será el gran obstáculo para los extremos colombianos como Luis Díaz. Noah Sadiki (Sunderland): La joven promesa del mediocampo es el motor de la distribución congoleña, equilibrando la potencia con una técnica depurada.

Análisis del Grupo K: El debut contra los ‘Cafeteros’

El calendario dicta que el choque entre Colombia y RD del Congo será el termómetro definitivo para ambas escuadras. Mientras Portugal parte como el favorito de la zona, el duelo entre africanos y sudamericanos se perfila como la batalla directa por el segundo cupo a los octavos de final.

La disciplina táctica que ha impuesto Desabre, sumada a la experiencia de referentes como Cédric Bakambu (Real Betis) y el capitán Chancel Mbemba (LOSC Lille), plantea un escenario donde el desgaste físico será la clave. Los aficionados colombianos deberán seguir de cerca las estadísticas y los últimos amistosos de los Leopardos, ya que su capacidad de transición rápida puede castigar cualquier error en la salida del equipo nacional.

¿Qué esperar del Congo en el Mundial?

Con una plantilla equilibrada que incluye jugadores en el Espanyol, Burnley y Montpellier, la República Democrática del Congo no llega para ser un espectador. El mundo del fútbol ya empieza a jugar con el simulador del Mundial 2026, proyectando si la potencia africana podrá dar la sorpresa ante la jerarquía individual de Colombia y Portugal.

La cita está pactada y las cartas están sobre la mesa. Colombia ya conoce a sus rivales y el Congo, con su prelista de lujo, ha dejado claro que peleará palmo a palmo por la clasificación en territorio norteamericano.