Sebastián Guzmán se fue de frente contra Nacional tras la polémica arbitral: “Yo vengo de allá y sé cómo es”

La polémica jugada que definió el partido entre Tolima y Atlético Nacional por la semifinal del FPC en el partido de ida llegó hasta la sala de prensa. Sebastián Guzmán, ex de Nacional, no se guardó nada y aseguró que estaba esperando que los perjudicaran porque él sabe cómo son las cosas con el equipo paisa.

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En medio de la rueda de prensa postpartido Guzmán se refirió a la expulsión de Anderson Angulo y no se guardó nada a la hora de criticar a Nacional y al arbitraje del encuentro.

Sebastián Guzmán fue más allá de la crítica y desató la polémica por las declaraciones que dio en contra de Atlético Nacional: “Incluso le digo: sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y sé cómo es. Lastimosamente son cosas que no nos incumben, no se puede mencionar más por lo que ya saben”.

Ahora bien, el jugador también considera que el resultado del partido fue injusto y que Tolima mereció mucho más: “Como tú lo decías y... vuelvo y reitero, compleja la situación de hoy. Quedo sin palabras porque si pueden ver los primeros 30 minutos, yo creo —no he visto el partido, pero tengo en mi mente algo totalmente distinto a como terminó“.

La expulsión de Angulo desató la polémica y transformó el partido

En un duelo sobre la media hora de partido en un balón que iba hacia la banda y sin complicaciones para la saga central, Anderson Angulo se lanzó contra Juan Manuel Rengifo con una tremenda tijera. El atenuante de la falta es que la durísima entrada fue por detrás del joven jugador de Nacional.

Ahora bien, aunque en la repetición queda la duda en si le saca limpio el balón o si por lo menos le cometió falta, el árbitro no se complicó y le sacó la segunda amarilla a Anderson Angulo, razón por la cual no fue posible que el VAR revisara la acción.