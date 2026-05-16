Anderson Angulo se fue expulsado tras una aparatosa entrada y se desató la polémica en Ibagué ¿Era roja?

El partido de ida por las semifinales del FPC entre Tolima y Atlético Nacional empezó con polémica luego de que Anderson Angulo fuera expulsado sobre la media hora del primer tiempo. La dura falta contra Juan Manuel Rengifo terminó significando la expulsión del capitán del Tolima, pero en redes sociales, en el estadio y en la propia transmisión la duda surgió al instante: ¿era roja?

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En un duelo sobre la media hora de partido en un balón que iba hacia la banda y sin complicaciones para la saga central, Anderson Angulo se lanzó contra Juan Manuel Rengifo con una tremenda tijera. El atenuante de la falta es que la durísima entrada fue por detrás del joven jugador de Nacional.

Ahora bien, aunque en la repetición queda la duda en si le saca limpio el balón o si por lo menos le cometió falta, el árbitro no se complicó y le sacó la segunda amarilla a Anderson Angulo, razón por la cual no fue posible que el VAR revisara la acción.

Nacional se quedó sin una de sus figuras para la semifinal contra Tolima

El club antioqueño emitió un parte médico oficial que confirma el peor de los pronósticos para el lateral argentino Milton Casco, quien no podrá volver a vestirse de corto en lo que resta de la presente temporada.

Casco, quien llegó con el cartel de referente tras su exitoso paso por River Plate, fue titular en el último encuentro ante el equipo capitalino. No obstante, tuvo que abandonar el campo de juego siendo reemplazado por Haydar tras un fuerte choque.

Según el informe del departamento médico de Atlético Nacional: