Incertidumbre en el arco: Diego Novoa revela la verdad sobre su futuro en Millonarios

En medio de la euforia por la clasificación en la Copa Colombia, el ambiente en Millonarios se vio sacudido por las declaraciones de uno de sus referentes bajo los tres palos. Tras la vibrante remontada 2-3 frente a Patriotas, el arquero Diego Novoa atendió a los medios en zona mixta y dejó fríos a los aficionados con una confesión inesperada sobre su situación contractual.

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“No me han dicho nada”: La cruda realidad de Novoa

A pesar de ser una pieza activa en el esquema del profesor Alberto Gamero, Novoa fue tajante al ser consultado sobre los acercamientos para extender su vínculo con la institución bogotana. “No, no. No me han dicho absolutamente nada”, sentenció el guardameta ante los micrófonos de Azul Total, despejando cualquier rumor de una negociación en curso.

El experimentado portero subrayó que, por ahora, su enfoque es plenamente profesional, aunque el silencio administrativo sea evidente:

Enfoque diario: Novoa aseguró que está disfrutando su día a día y que se entregará al 100% mientras Dios le dé la posibilidad de estar en el club.

Novoa aseguró que está disfrutando su día a día y que se entregará al 100% mientras Dios le dé la posibilidad de estar en el club. Sin señales de la directiva: El jugador confirmó que no ha recibido información ni positiva ni negativa por parte de los altos mandos del equipo azul.

Autocrítica tras el susto en Tunja

Más allá de su futuro personal, el análisis del juego también dejó espacio para la reflexión. Millonarios sufrió más de la cuenta ante Patriotas, teniendo que remontar un marcador adverso, algo que Novoa calificó como un llamado de atención urgente.

“Sabemos que nosotros, como Millonarios, no podemos salir a medias, porque el rival sale al 100%”, explicó el arquero, haciendo énfasis en que este escenario de inestabilidad ya se había presentado previamente en compromisos internacionales, como el duelo en Uruguay. Para el portero, la falta de tiempo de trabajo por el calendario apretado no es excusa para no corregir errores defensivos de forma inmediata.

Próxima parada: “Una final” en territorio brasileño

El calendario no da tregua y Millonarios ya tiene la mira puesta en la Copa Sudamericana. El equipo deberá viajar a Brasil para enfrentar a São Paulo, un duelo que Novoa no dudó en catalogar como una “final” anticipada.

“Tenemos que ir a jugárnosla en Brasil para sacar un resultado positivo, sumar y definir la clasificación en casa”, concluyó el guardameta. Mientras el equipo se prepara para el desafío internacional, la gran pregunta queda en el aire: ¿Se moverá la directiva para asegurar la continuidad de Novoa o estamos ante sus últimos meses defendiendo el arco embajador?.