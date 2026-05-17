Sebastián Guzmán pidió perdón a los hinchas de Nacional a días del partido en el Atanasio ¿Le dio miedo?

Tras las polémicas declaraciones postpartido de Sebastián Guzmán en las que acusó a Atlético Nacional de recibir ayudas arbitrales, el jugador del Tolima pidió disculpas en redes sociales.

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A través de su cuenta de X el jugador se retractó de las acusaciones que realizó en rueda de prensa, pero también aclaró a qué se refería: “En ningún momento quise insinuar o acusar al club de buscar ayudas externas. Mis declaraciones hicieron referencia al peso e historia que tiene una institución tan grande como Atlético Nacional dentro del fútbol colombiano”.

De igual forma, también se refirió a la hinchada de Atlético Nacional y al equipo, del que una vez fue parte: “Respeto profundamente a Atlético Nacional, a su institución, jugadores, cuerpo técnico e hinchada, un club al que le tengo agradecimiento por la etapa que viví allí y por todo lo aprendido durante mi paso por la institución”.

“Reitero que jamás fue mi intención generar polémica ni poner en duda la transparencia de nadie. Soy un jugador que vive el fútbol con pasión y en medio de las emociones del momento mis palabras pudieron interpretarse de una manera diferente a la que realmente quería expresar”, finalizó.

¿Qué dijo Sebastián Guzmán de Atlético Nacional?

En medio de la rueda de prensa postpartido Guzmán se refirió a la expulsión de Anderson Angulo y no se guardó nada a la hora de criticar a Nacional y al arbitraje del encuentro.

Sebastián Guzmán fue más allá de la crítica y desató la polémica por las declaraciones que dio en contra de Atlético Nacional: “Incluso le digo: sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y sé cómo es. Lastimosamente son cosas que no nos incumben, no se puede mencionar más por lo que ya saben”.

Ahora bien, el jugador también considera que el resultado del partido fue injusto y que Tolima mereció mucho más: “Como tú lo decías y... vuelvo y reitero, compleja la situación de hoy. Quedo sin palabras porque si pueden ver los primeros 30 minutos, yo creo —no he visto el partido, pero tengo en mi mente algo totalmente distinto a como terminó“.