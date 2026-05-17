Escándalo mundial: El insólito error arbitral que podría dejar a Neymar fuera de la Copa del Mundo

El fútbol brasileño ha sido escenario de uno de los episodios más surrealistas y determinantes de la última década. Lo que debía ser la gran reivindicación de Neymar para asegurar su presencia en la cita mundialista se transformó en una pesadilla logística por cuenta de una negligencia arbitral que hoy tiene al país en vilo. En un abrir y cerrar de ojos, la última oportunidad del astro para convencer al cuerpo técnico de la “Canarinha” se esfumó entre confusión y reglamentos implacables.

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El caos del cartel luminoso: ¿Qué pasó realmente?

El contexto del partido ya era sombrío para el Santos, que caía goleado 0-3 ante el Coritiba. En medio de la tensión, Neymar solicitó asistencia médica por una molestia física menor, retirándose a la banda para ser atendido. Fue allí donde la desatención del cuarto árbitro cambió el destino del partido y, posiblemente, de la carrera internacional del jugador.

El cuerpo técnico del “Peixe” había solicitado un cambio para retirar al jugador con la dorsal número 31. Sin embargo, de manera inexplicable, el juez de línea levantó el cartel con el número 10. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el juvenil Robinho Júnior ingresó al terreno de juego, haciendo que la sustitución fuera irreversible según las leyes de la FIFA.

Un reglamento que no perdona

La desesperación se apoderó de Neymar al notar que su número aparecía en la pantalla. A pesar de que el banquillo del Santos mostró el papel oficial de los cambios, donde se leía claramente que el sacrificado debía ser el número 31, el árbitro central se mantuvo firme: una vez que el sustituto pisa el césped, la modificación se considera consumada y no hay marcha atrás.

La imagen de Neymar fuera de sí, reclamando con el papel de la mesa de control en la mano, ya le da la vuelta al mundo. El exjugador del PSG y Barcelona terminó retirándose a los vestuarios en un estado de desolación total, consciente de que cada segundo en cancha era vital para demostrar su vigencia física ante los ojos del seleccionador nacional.

Incertidumbre total de cara a la lista definitiva

A escasas horas de que se entregue la convocatoria oficial para el Mundial, la situación de Neymar es crítica. Al no haber podido completar su última gran prueba en campo, su presencia en la lista de buena fe pende de un hilo. El seleccionador brasileño ahora se enfrenta a un dilema: apostar por el talento histórico de un ídolo que no pudo terminar su último examen o priorizar a jugadores con mayor ritmo de competencia y menos dudas físicas.

Este error arbitral no solo afectó el resultado de un partido de liga, sino que ha puesto en jaque la última gran oportunidad de Neymar de disputar un Mundial en plenitud. Brasil espera con el aliento contenido una decisión que definirá el futuro de su máxima estrella.