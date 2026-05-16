Atlético Nacional pierde a uno de sus mejores jugadores para las finales del FPC

Atlético Nacional atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos tras clasificarse entre los cuatro mejores de la Liga BetPlay. Sin embargo, la alegría por la reciente eliminación de Inter de Bogotá en cuartos de final se vio empañada por una noticia que trastoca los planes del director técnico Diego Arias: la confirmación de una baja sensible en la zona defensiva.

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El club antioqueño emitió un parte médico oficial que confirma el peor de los pronósticos para el lateral argentino Milton Casco, quien no podrá volver a vestirse de corto en lo que resta de la presente temporada.

El diagnóstico: ¿Qué le pasó al lateral argentino?

Casco, quien llegó con el cartel de referente tras su exitoso paso por River Plate, fue titular en el último encuentro ante el equipo capitalino. No obstante, tuvo que abandonar el campo de juego siendo reemplazado por Haydar tras un fuerte choque.

Según el informe del departamento médico de Atlético Nacional:

Lesión: Desgarro en el recto anterior.

Desgarro en el recto anterior. Causa: Producto de un golpe directo en el muslo derecho durante el partido de vuelta de los cuartos de final.

Producto de un golpe directo en el muslo derecho durante el partido de vuelta de los cuartos de final. Tiempo de baja: El jugador se perderá las semifinales y una eventual final, regresando a la actividad competitiva apenas para el segundo semestre del año.

El reto de Diego Arias ante el Tolima

La ausencia de Casco llega en el momento más inoportuno. El “Rey de Copas” debe enfrentar en semifinales al Deportes Tolima, equipo dirigido por Lucas González que llega en un estado de forma envidiable tanto en el torneo local como en su participación internacional.

Diego Arias deberá ahora recomponer su línea defensiva para el partido de ida en la ciudad de Ibagué. Las opciones sobre la mesa incluyen:

Continuidad de Haydar: Quien ingresó para suplir al argentino en el último juego. Ajuste táctico: Cambiar el perfil de alguno de sus centrales o laterales alternos para cubrir la banda izquierda.

Atlético Nacional, que terminó como líder absoluto del ‘Todos contra Todos’, se aferra a su jerarquía colectiva para suplir la experiencia de Casco y perseguir la anhelada estrella que lo ratifique como el mejor equipo de Colombia en 2026.