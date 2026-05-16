Tulio Gómez pone fecha al fin de su era en América de Cali: “Buscamos un fondo para ser más grandes”

En una reveladora entrevista a quemarropa, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, rompió el silencio sobre el futuro administrativo y deportivo del cuadro “Escarlata”. Tras lo que calificó como una “humillación” en la reciente Liga BetPlay y la urgencia de resultados en la Copa Sudamericana, el dirigente fue contundente: la familia Gómez ha cumplido su ciclo.

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La noticia, que ya venía cocinándose en los mentideros deportivos, toma fuerza con las declaraciones de Gómez, quien asegura que el proceso de venta ya está en marcha. “En algún momento llegaremos a un acuerdo con algún fondo. Nuestro ciclo se cumplió“, afirmó el directivo, dejando claro que no busca cualquier comprador, sino uno capaz de devolver al equipo a la gloria continental.

Inversores extranjeros tras la “Mecha”

El interés por uno de los equipos más históricos de Colombia no es menor. Gómez confirmó que han llegado propuestas desde España y Estados Unidos. Sin embargo, puso una condición innegociable para entregar las llaves de la institución:

“Queremos un fondo que llegue a volver al equipo más grande, a disputar Copa Libertadores. Si es para volverlo una cantera que solo piense en vender jugadores y no en títulos, no. La hinchada del América exige y merece títulos”.

Sobre el valor del equipo, aunque evitó dar una cifra cerrada, reconoció que los activos del club, como la sede de Cascajal (ya saneada y propia) y una cantera con proyección al 2030, son el principal atractivo para los inversores.

¿Qué pasará con David González y la plantilla?

A pesar de la eliminación en Liga, que Gómez no dudó en tildar de “fracaso”, el respaldo al cuerpo técnico parece mantenerse bajo observación. Al ser consultado sobre la continuidad de David González, el dueño del equipo pidió prudencia: “Esperemos que pase la Sudamericana, esperemos que evolucione”. No obstante, defendió la estabilidad de los procesos, argumentando que no se puede sacar al técnico cada vez que no se queda campeón.

En cuanto a la conformación del plantel para el segundo semestre de 2026, se avecinan movimientos importantes:

La portería en duda: Se busca un compañero para Joel Graterol. El futuro de Jorge Soto es incierto, ya que el arquero busca la titularidad y podría quedar como agente libre.

Se busca un compañero para Joel Graterol. El futuro de es incierto, ya que el arquero busca la titularidad y podría quedar como agente libre. Fichajes y renovaciones: El club tiene la intención firme de comprar a Josen Escobar y Guzmán .

El club tiene la intención firme de comprar a y . Ofertas del exterior: Existen propuestas formales por dos o tres jugadores, destacando el nombre de Mateo Castrillón, quien tiene mercado internacional.

Balance de gestión: Luces y sombras

Tulio Gómez fue autocrítico al evaluar los últimos años de su familia al frente del club. Si bien destacó el fortalecimiento administrativo y la infraestructura, reconoció que “los últimos tres años han sido de fracasos deportivos”.

Para el hincha, el mensaje es agridulce: el equipo está estable económicamente, pero la sed de títulos es la prioridad absoluta. Por ahora, el “Don” del América seguirá como socio minoritario, viendo los partidos desde su abono, mientras espera al fondo inversor que dé el siguiente paso hacia la anhelada Copa Libertadores.