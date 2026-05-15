Reportan presunta pelea entre hinchas y jugadores de América en Cascajal; videos circulan en redes

Pelea de hinchas y jugadores del América - Foto: Captura de pantalla de video difundido en redes el 14 de mayo del 2026

América de Cali vuelve a quedar en medio de una situación delicada, esta vez por cuenta de una presunta pelea entre hinchas y jugadores en la sede deportiva Gabriel Ochoa Uribe, ubicada en Cascajal. El hecho fue reportado por El País de Cali, medio que aseguró que la situación se habría presentado durante la jornada de este jueves 14 de mayo y que, por ahora, no cuenta con una versión oficial del club escarlata.

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Lo que faltaba. En medio de un momento deportivo complejo y con la tensión propia que suele aparecer cuando los resultados no acompañan, varios integrantes de la barra se habrían acercado a la sede del equipo con la intención de hablar con jugadores, cuerpo técnico y directivos. Sin embargo, según las versiones recogidas por el medio caleño, el encuentro habría terminado en agresiones físicas y con varias personas lesionadas.

De acuerdo con El País de Cali, en redes sociales empezó a circular un video en el que se observa un momento de alta tensión, presuntamente relacionado con el arquero Jean Fernandes. En esas imágenes, varios aficionados se irían contra el jugador, situación que habría obligado la intervención de personal de seguridad privada y de la Policía para controlar el ambiente dentro de la sede deportiva.

América de Cali aún no se pronuncia oficialmente

Uno de los puntos más importantes para manejar esta información con cuidado es que, hasta el momento del reporte, América de Cali no había entregado una versión oficial sobre lo ocurrido. El País aseguró que intentó comunicarse con el club para confirmar los hechos y conocer su posición, pero no recibió respuesta.

Por esa razón, la información debe tratarse bajo presunción. Aunque existen videos circulando en redes sociales y testimonios recogidos por el medio regional, todavía no hay un comunicado institucional que confirme el alcance de los hechos, el número de personas afectadas o si el club tomará medidas internas y legales.

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El episodio aumenta la preocupación alrededor del ambiente que vive el equipo, especialmente porque cualquier hecho de violencia dentro o cerca de una sede deportiva representa un riesgo no solo para los futbolistas, sino también para trabajadores, cuerpo técnico, personal administrativo y los mismos aficionados que se acercan al club.

América, uno de los equipos con mayor convocatoria del país, atraviesa un escenario en el que cada resultado genera conversación, reclamos y presión. Sin embargo, si se confirma que hubo agresiones físicas, la discusión tendría que ir mucho más allá del inconformismo deportivo, porque ningún mal momento en la cancha puede justificar ataques contra jugadores o integrantes de una institución.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial del América de Cali que permita aclarar qué ocurrió realmente en Cascajal, si hubo lesionados y cuáles serán los pasos a seguir. Mientras tanto, la información conocida apunta a una presunta pelea que ya genera preocupación en el entorno escarlata y que prende nuevamente las alarmas sobre la relación entre hinchadas, presión deportiva y seguridad en el fútbol colombiano.