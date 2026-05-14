Jhon Durán quedaría cerca de volver a Al Nassr tras inesperada decisión de Zenit

Jhon Jader Durán vuelve a estar en el centro de la conversación internacional por cuenta de una situación que, aunque todavía no tiene todos sus detalles cerrados, sí abre un panorama importante sobre su futuro inmediato. El delantero colombiano recibió una licencia por tiempo indefinido en Zenit, club al que había llegado cedido desde Al Nassr, por lo que su regreso al equipo saudí aparece como el escenario natural si su paso por Rusia no continúa.

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Lo que faltaba. Después de una temporada bastante movida entre Inglaterra, Arabia Saudita y Rusia, el atacante vuelve a quedar en medio de una decisión que puede marcar su carrera a corto plazo. Zenit no informó una rescisión oficial de su préstamo, pero sí comunicó que el jugador estará ausente por motivos personales, una situación que deja en el aire su continuidad dentro del equipo ruso.

De acuerdo con el propio Zenit, Durán había sido anunciado como refuerzo en febrero de 2026, llegando en condición de préstamo desde Al Nassr hasta el final de la temporada 2025/26. Esto quiere decir que sus derechos deportivos siguen vinculados al club saudí, donde tiene contrato y al que debería regresar si la cesión no se mantiene hasta el periodo inicialmente acordado.

El futuro de Jhon Durán vuelve a moverse

El caso genera ruido porque Durán venía de ser uno de los movimientos más llamativos del mercado para el fútbol colombiano. Tras su paso por Aston Villa, el atacante llegó a Al Nassr, equipo en el que comparte contexto competitivo con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, y posteriormente fue cedido a Zenit para buscar más continuidad en el fútbol ruso.

Sin embargo, esta licencia indefinida cambia el panorama. Aunque todavía no hay un comunicado oficial que confirme la terminación anticipada del préstamo, el hecho de que Zenit haya anunciado su ausencia sin fecha de regreso permite pensar que su futuro podría resolverse lejos de Rusia, especialmente si las partes deciden cerrar antes de tiempo su vinculación deportiva.

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Por ahora, lo más prudente es hablar de un posible regreso a Al Nassr y no de una vuelta confirmada. El club ruso no ha detallado si Durán volverá a entrenamientos, si continuará en el plantel o si se abrirá una negociación para finalizar la cesión. Tampoco Al Nassr ha publicado un anuncio oficial sobre su retorno inmediato.

Para el delantero colombiano, este nuevo episodio llega en un momento clave. Durán sigue siendo una de las grandes apuestas ofensivas del país, pero necesita estabilidad, minutos y un entorno claro para consolidar todo el potencial que ha mostrado desde su explosión en el fútbol internacional.

Se espera que en los próximos días haya mayor claridad sobre su situación contractual. Por ahora, el único hecho confirmado es que Zenit le concedió una licencia indefinida y que, al pertenecer a Al Nassr, su regreso al fútbol saudí aparece como el camino más probable si el préstamo en Rusia llega a su final antes de tiempo.